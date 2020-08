Louer les chambres d’hôtel à la journée pour répondre aux attentes des … télétravailleurs

Contraints de devoir trouver de nouvelles recettes, les hôtels du groupe Accor proposent aux citoyens britanniques de louer les chambres à la journée, leur promettant alors un cadre idéal pour … télétravailler.

Après deux mois de fermeture imposée par la crise sanitaire, les hôtels peinent à retrouver le sourire depuis le début du déconfinement. Les touristes étrangers ont déserté l’Hexagone, et les Français, qui ont privilégié le tourisme de proximité, ont préféré d’autres solutions d’hébergement comme le camping-car ou les campings.

Se réinventer pour ne pas disparaitre définitivement

La situation est catastrophique pour certains établissements, qui auront bien des difficultés à surmonter cette crise, alors que d’autres doivent impérativement trouver de nouvelles recettes pour continuer à espérer. Et c’est ce qu’a fait le premier groupe hôtelier européen, le groupe Accor, qui a d’ores et déjà annoncé la suppression de plus de 1.000 emplois.

Puisque ses chambres ne sont plus occupées la nuit par les touristes et les hommes d’affaires, le groupe hôtelier a donc décidé de les louer pendant la journée aux … télétravailleurs. L’initiative a commencé au début du mois d’aout en Grande Bretagne et devrait être déployée en France au cours du mois de septembre.

Louer les chambres d’hôtel à la journée, une nouvelle organisation à trouver

Outre-Manche, les télétravailleurs ont besoin de bureaux au calme avec une connexion Wi-Fi opérationnelle et si possible une climatisation pour travailler dans les meilleures conditions. Or, les hôtels du groupe disposent de tout cela. En lançant son offre « Home Office », Accor s’adresse donc aux entreprises, continuant de privilégier le télétravail pour leurs collaborateurs et aux freelances et autres indépendants en proposant la location de ces chambres entre 9h00 et 18h00. 250 hôtels du groupe proposent déjà ce service en Grande Bretagne, et les arguments sont prêts pour déployer ce même type d’offres aux travailleurs français.