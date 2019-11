Mobilisation des agriculteurs : la situation heure par heure

Suivez la mobilisation des agriculteurs à Paris et dans d'autres villes.

12 heures - Peu d'agriculteurs sur l'avenue Foch, où était initialement prévu le rassemblement. Les tracteurs restent en position sur le périphérique parisien. Les agriculteurs réclament un rendez-vous à l'Elysée.

11 heures - Des manifestants venus pour la plupart en bus bloquent les Champs-Elysées à hauteur de l'avenue Georges-V. De la paille a été déposée sur la chaussée, la circulation est interrompue. Les agriculteurs font face aux CRS.

10h15 - Le périphérique intérieur est bloqué à hauteur de la porte d'Italie. Les tracteurs occupent les trois voies de circulation.

10 heures - Autour de Lyon, la circulation est coupée sur plusieurs axes : l'A6 à hauteur d'Anse en direction de Lyon, l'accès à l'A42 depuis l'A46 Nord et la Rocade Est, l'A466 à hauteur de Quincieux et en direction de Lyon. Au sud de la métropole, l'accès à l'A47 est coupé et le centre commercial bloqué à Givors.

8h30 - Plus de 339 km de bouchons cumulés sont enregistrés en Ile-de-France, notamment sur les autoroutes A1, A10 et A14, ainsi que sur la Nationale 12.

Dès 6 heures ce matin, des convois de tracteurs se sont rassemblés en différents points d'Ile-de-France pour ensuite converger vers Paris : le péage de Buchelay dans les Yvelines, Mitry-Mory en Seine-et-Marne ou encore Evry-Coucouronnes en Essonne. Les agriculteurs veulent faire entendre leur voix au coeur de la capitale. Ils n'en sont pas loin.

Les agriculteurs qui convergent ce mercredi sur Paris viennent de plusieurs régions : Ile-de-France, Hauts-de-France, Normandie, Grand Est, Centre Val-de-Loire et Bourgoggne-Franche-Comté.

