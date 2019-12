Noël moins cher: vraies et fausses promesses des"ventes privées"

Les sites de ventes privées peuvent vous faire économiser de l’argent sur votre tenue ou vos cadeaux de Noël. Mais quelques précautions s’imposent.

Moins 30 %, moins 50 %, voire davantage encore, c’est évidemment tentant. Et c’est la promesse de la multitude de sites dits de « vente privée » qui existent aujourd’hui sur le web. A condition de scruter la toile, il est effectivement possible de trouver des rabais intéressants et de faire des économies, même en cette période d’achats frénétiques.

Des ventes privées pas si privées

Habillement bien entendu, mais aussi produits high-tech, vins, voyages, produits de bricolage… Les plateformes de ventes privées sont nombreuses et attirent le e-chaland avec des offres plus alléchantes les unes que les autres. Elles n’ont d’ailleurs de privé que le nom, puisqu’il suffit de s’inscrire pour y avoir accès, d’aucuns préférant donc le terme de « vente événementielle ».

Il suffit donc de se renseigner sur les meilleurs sites et de s’inscrire pour trouver son bonheur. Mais attention, tout particulièrement dans le domaine de la mode, ces ventes en ligne ont le même objectif que dans un magasin physique : écouler les stocks des fabricants. Ce qui signifie que l’on n’y trouve pas de collection récente. Gare à la tête de votre ado sous le sapin si vous pensiez lui offrir le dernier blouson à la mode !

Comparez avant d’acheter

C’est un principe de base de tout consommateur averti : comparer avant d’acheter. Même si un rabais annoncé a de quoi donner le sourire, il est toujours possible que le prix initial de l’article convoité ait été volontairement gonflé. Et cela arrive plus souvent qu’on ne le pense !

Avant de vous laisser séduire par un pourcentage et de dégainer la carte bleue, il vous est donc conseillé de faire une recherche sur le produit qui vous intéresse pour voir à quel prix il est en vente ailleurs – Google, onglet shopping.

Pour cette raison, et pour ne pas tomber dans ce genre de pièges, bon nombre de e-consommateurs préfèrent désormais les ventes flash. Un produit ou un service est alors proposé à prix bradé, durant un temps limité. Pour les personnes qui n’ont pas d’idées précises sur les cadeaux de Noël à acheter, elles peuvent effectivement se révéler intéressantes.

Et en magasin ?

Bien que peu probable à cette période de l’année, votre boutique – ou marque – préférée pourrait organiser une vente privée. Mais les conditions sont très strictes puisqu’il ne faut en aucun cas que cet événement s’apparente à des soldes, lesquels débuteront effectivement le 8 janvier 2020.

Concrètement, cela signifie que le commerçant doit limiter le nombre de personnes invitées et qu’il n’a pas le droit de vendre à perte. Même si l’on peut espérer un beau rabais, de l’ordre de 50 % à

70 %, le prix d’origine n’est que rarement indiqué dans une véritable vente privée.