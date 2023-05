Nommée par Elon Musk, Linda Yaccarino devient PDG de Twitter

DÉPÊCHE — Elon Musk a nommé Linda Yaccarino à la tête de Twitter, tout en conservant un rôle non négligeable dans la gestion du réseau social. Un choix qui a tout l'air d'être stratégique, bien qu'assez surprenant.

Quelques jours auparavant, le patron de Tesla demandait à ses abonnés s'il devait ou non lever le pied de Twitter ; la réponse a été oui. Notamment parce que les investisseurs de Tesla (son entreprise la plus lucrative) craignaient qu'il passe trop de temps ailleurs. Hier, il annonçait avoir trouvé un remplaçant. Aujourd'hui, elle est nommée et attire les projecteurs sur elle. Et pour cause !

Linda Yaccarino ne sort pas de nulle part. Pour obtenir ce nouveau poste, elle a quitté la direction de la publicité et des partenariats de NBCUniversal, chez qui elle supervisait quelque 13 milliards de dollars de revenus publicitaires annuels. Un profil très "marketing", qui dénote un peu avec l'aversion que voue Elon Musk à la publicité — qu'il a presque bannie du réseau, au profit des abonnements payants — et aux médias. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'ils se sont rencontrés à la mi-avril, lors d'une conférence sur le marketing. Lors de cet entretien, elle défendait bec et ongles l'importance des annonceurs et de leur éventuelle "influence" sur Twitter. Sa vision des choses consisterait à faire de Twitter "un endroit où ils seront enthousiastes à l’idée d’investir", dans des domaines tels que "le développement de produits, la sécurité des publicités et la modération du contenu". Apparemment réticent, Elon Musk avait alors répondu : "Je crains que cela ne provoque une réaction négative de la part du public".

Mais le Curriculum Vitae de Linda Yaccarino ne s'arrête pas là. Comme l'indique son compte LinkedIn, elle dirige des groupes de travail au sein du Forum économique mondial depuis 2019, a présidé l'Ad Council et orchestré une campagne de vaccination contre le Covid-19 en son sein, et a été choisie par le gouvernement de Trump pour diriger un conseil présidentiel sur le sport et la nutrition pendant deux ans.

Elon Musk l'a-t-il nommée parce qu'elle et lui sont en phase sur tous ces sujets controversés ? Au vu de ses coups d'éclat médiatiques à lui, rien n'est moins sûr ! En tout cas, cela correspond aux thèmes vis-à-vis desquels il a l'habitude de se montrer loquace. Alors, le restera-t-il ?

S'il cède sa place de PDG, il a expliqué prendre le poste de CTO ("chief technical officer", le poste de direction qui encadre l’ensemble des équipes techniques). "Elle va se concentrer principalement sur les affaires, tandis que je vais m'occuper du design du produit et des nouvelles technologies", a-t-il ajouté sur Twitter.