Palais de l’Elysée, un budget maîtrisé et des efforts aux conséquences visibles

Les comptes financiers du Palais de l’Elysée pour l’année 2019 ont fait l’objet d’une étude détaillée de la Cour de Comptes. Et le rapport reste, cette année, plutôt encourageant.

Depuis 2009, il est devenu traditionnel et rythme le calendrier de l’Elysée. Il, c’est le rapport annuel de la Cour des Comptes, scrutant et détaillant chaque euro dépensé par le palais de l’Elysée. L’édition pour le budget 2019 du Palais a été publié ce mercredi 29 juillet.

Une gestion rigoureuse pour une action plus efficace

Dans l’ensemble, les magistrats financiers soulignent les efforts conséquents de la Présidence quant à la réorganisation de cette fourmilière du pouvoir. Le budget de 105.5 millions d’euros a en effet été respecté, et le rapport souligne qu’il ne s’agit aucunement d’une habitude. Il faut dire, qu’Emmanuel Macron lui-même, avait déjà affirmé, en 2017, sa volonté d’une structure plus efficiente, et que les efforts déployés en ce sens se sont accélérés après l’affaire Benalla (2018).

Désormais, le palais de la République Française s’articule autour de 4 grandes directions, qui se sont substituées aux 16 services existants préalablement. Et côté personnel, le Palais ne comptait plus en 2019 que 779 agents contre 816 un an plus tôt.

Tous ces efforts se traduisent dans les chiffres, et la Cour des Comptes ne manque pas de s’en féliciter, même si elle note que des évènements extérieurs ont également pu y contribuer. La crise des gilets jaunes a ainsi amené le Président de la République à revoir à la baisse le nombre de ses déplacements (-20 %). Nul doute, que la crise sanitaire du coronavirus aura, elle aussi , des conséquences sur le budget du Palais, mais il faudra attendre l’année prochaine pour en mesurer l’ampleur.