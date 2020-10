Pauvreté en France : Un million de Français ont déjà basculé sous le seuil de pauvreté

Les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 se font durement sentir, et les associations humanitaires appellent à l’aide, n’arrivant pas à faire face à ces nouveaux pauvres qui se multiplient.

Le 2 octobre dernier, le Premier Ministre, Jean Castex, a reçu 10 responsables d’associations caritatives. Ces derniers ont confirmé que la crise économique et sociale était déjà bien présente en France, et que dans les semaines à venir, la situation risquait vite de devenir ingérable.

Plus de 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté en 2020

En 2019, la France comptabilisait déjà 9.3 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (1063 € par mois). Les associations caritatives ont souligné qu’un million de nouveaux pauvres venait augmenter cette population fragilisée, et que les prévisions pour les mois à venir n’étaient guère encourageantes.

Les acteurs de l’aide sociale ont précisé au Premier Ministre, que ce million de nouveaux pauvres n’était que la fourchette basse de leur estimation, tant la crise sanitaire a fait des ravages. Des personnes, jusqu’ici épargnées, ont basculé dans la pauvreté, qu’il s’agisse d’intérimaires, d’auto-entrepreneurs, d’étudiants, de seniors, …

Toutes les prévisions sont au rouage avec une estimation du taux de chômage à 10 % en fin d’année et à 11 % dès le premier semestre 2021.

Aides alimentaires, RSA, … les acteurs de l’aide sociale débordés

Les Restos du Cœur mais aussi la Banque Alimentaire et bien d’autres association ont expliqué que depuis cet été, elles sont contraintes de puiser dans leurs réserves (qui s’amenuisent) pour venir en aide à ces nouveaux bénéficiaires. Cette augmentation est évaluée à 30 % depuis le printemps et on redoute une nouvelle flambée des demandes avec l’arrivée de l’hiver.

Olivier Véran, Ministre de la Santé, avait déjà souligné cette explosion des demandes en soulignant qu’en 2020, 8 millions de personnes bénéficiaient de l’aide alimentaire contre 5.5 millions un an plus tôt.

Il en va de même au niveau des demandes de RSA (Revenu de Solidarité Active), qui augmentent de 10 % en moyenne sur l’ensemble du territoire.

Une situation tendue, et un avenir incertain

Lors de leur rencontre avec le Premier Ministre, les Associations ont fait des demandes précises, comme l’augmentation des aides de l’Etat jugées insuffisantes pour faire face à la crise, mais aussi l’abaissement de l’âge pour l’obtention du RSA à 18 ans au lieu de 25 aujourd’hui, …

Le Premier Ministre s’est engagé à recevoir à nouveau ces associations le 17 octobre prochain, et la date n’a pas été choisie au hasard, puisque ce sera la Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté.