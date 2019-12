Compte Personnel de Formation : Plongez-vous dans vos archives pour l'alimenter

Pour alimenter votre Compte Personnel de Formation, vous devez retrouver une attestation papier datant de 2015 pour faire valoir vos droits. En effet, vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour transférer vos droits acquis au titre du DIF sur votre CPF.

Depuis le 1er janvier 2019, tout actif a droit à un Compte Personnel de Formation (CPF), valorisé en euros et non plus en heures. Cette décision, prise pour garantir une plus grande lisibilité de la part des salariés, s’est renforcée, il y a quelques jours, avec le lancement d’une application mobile dédiée à la formation professionnelle. Ces différentes étapes marquent la fin d’un véritable Big Bang de cette formation continue et de l’apprentissage, une transformation en profondeur initiée depuis plusieurs années.

C’est le 1er janvier 2015, que le CPF a officiellement remplacé le Droit Individuel à la Formation (DIF). Avec le DIF, tout salarié ou demandeur d’emploi bénéficiait de droits à la formation, exprimés en heures. Au moment de ce changement, les employeurs ont du établir un certificat faisant état des droits acquis par chacun de ses collaborateurs (Ces droits ont également pu être renseignés sur le bulletin de salaire de décembre 2014 ou de janvier 2015).

Les documents de 2014 pour bénéficier de droits à la formation

Or à l’époque, la seule obligation de l’employeur consistait à fournir cette attestation papier à tout salarié. Aujourd’hui, les salariés doivent présenter cette attestation papier pour pouvoir transférer les droits acquis au titre du DIF sur leur CPF. Ils ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour le faire. Au-delà de cette date, les droits du DIF seront définitivement perdus pour les salariés concernés. (En Aout 2019, le gouvernement a accepté par ordonnance de prolonger la durée d’utilisation de ces droits, à condition qu’ils soient transférés avant le 31/12/2020).

A une époque, où la dématérialisation s’est généralisée à tous les aspects de notre quotidien, retrouver un document papier datant de plus de 4 ans représente un obstacle insurmontable pour certains, alors que d’autres citoyens se sont déjà manifestés pour faire savoir qu’ils n’avaient jamais reçu une telle attestation. Les contestations se multiplient et pour le moment le Ministère du Travail se limite à préciser, qu’il reste un an pour remettre la main sur cette attestation, sans envisager d’assouplir les modalités de ce passage du DIF au CPF.