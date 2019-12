Prime de Noël 2019 : date du versement sur votre compte bancaire

La prime de Noël 2019 sera versée dans quelques jours et son montant sera, cette année, identique à celui de l’année dernière. La date officielle a été annoncée : la prime de Noël sera versée le 13 décembre.

La prime de Noël sera bien reconduite cette année. Cette aide qui s’adresse aux bénéficiaires de minimas sociaux a été confirmée le vendredi 6 décembre par le gouvernement. Et la date de son versement a été communiquée ce lundi : la prime de Noël sera versée le vendredi 13 décembre 2019. Versée soit par la CAF soit par Pôle Emploi sur le compte en banque des bénéficiaires, elle ne devrait cependant y apparaître que quelques jours plus tard. Sans doute, en fonction des délais de chaque établissement bancaire, le lundi 16 décembre 2019 au plus tôt.

Pour rappel, les personnes qui ont droit à la prime de Noël sont celles qui bénéficient de l’une (ou de plusieurs) des aides suivantes :

Prime forfaitaire d’activité

Revenu de Solidarité active (RSA)

Allocation spécifique de solidarité (ASS)

Allocation équivalent retraite (AER). Même si cette dernière n’existe plus depuis 2011, les bénéficiaires continuent à pouvoir prétendre au versement de la prime de Noël.

Les montants de la prime de Noël 2019 seront identiques à ceux de 2018 :