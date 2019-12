Prime de Noël 2019 : qui sont les bénéficiaires ?

Qui sont les personnes éligibles à la prime de Noël 2019 ? Cette allocation qui donne un coup de pouce aux foyers les plus modestes doit être versée quelques jours avant Noël et ne devrait pas être revalorisée cette année.

La prime de Noël 2019 devrait être versée quelques jours avant Noël cette année. Cette aide créée par Lionel Jospin en 1998 n'a pas été revalorisée depuis plusieurs années et tout porte à croire qu’elle ne le sera pas cette année non plus.

Ce coup de pouce qui permet à de nombreux foyers de faire face aux dépenses de fin d'année concerne notamment les bénéficiaires du RSA : elle s’élevait en 2018 à 152,45€ pour une personne seule, à 228,67€ pour un couple sans enfant, à 320,14€ pour un couple avec deux enfants et jusqu’à 442,10€ pour un couple avec quatre enfants.

Cette prime de Noël peut également vous être accordée si vous êtes bénéficiaire de l’Allocation de solidarité spécifique, lorsque vous avez puisé vos droits au chômage.

Elle concerne également les bénéficiaires de la Prime transitoire de solidarité (PTS). Cette allocation est versée par Pôle emploi à un demandeur d’emploi de 60 ans ou plus qui ne perçoit plus d’allocation chômage mais qui ne peut pas encore procéder à la liquidation de sa retraite. Elle a été supprimée en 2017 mais elle est maintenue pour les personnes éligibles, nées en 1954 ou 1955.

En revanche, cette prime de Noël n’a jamais concerné les personnes handicapées qui touchent l’Allocation Adulte Handicapé. La raison invoquée pour justifier cette exclusion de la prime de Noël des bénéficiaires de l’AAH est notamment la revalorisation régulière de cette dernière.