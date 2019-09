Prix de l’électricité : vers une hausse de 4% en janvier 2020 ?

Les tarifs de l’électricité vont-ils augmenter pour la 3e fois en 7 mois ? C’est le scénario le plus probable, selon les fournisseurs d’électricité alternatifs à EDF, qui annoncent une hausse des prix de 4% en janvier 2020.

Ajoutée à la hausse massive du tarif réglementé en juin (+5,9%) et à celle de début août (+1,23%), cette probable augmentation risque de peser lourd dans le budget annuel des ménages : +180€ en moyenne pour ceux qui se chauffent à l’électricité et +90€ pour ceux qui utilisent fioul et gaz.

En cause : une bataille entre l’Etat, la Commission européenne, EDF et les autres fournisseurs d’électricité. Désormais scindée en deux entités (la distribution avec Enedis d’une part et la production nucléaire d’autre part), EDF va pouvoir augmenter le prix de vente de son électricité d’origine nucléaire à ses concurrents (de 42 à 45€ le mégawattheure). Qui vont devoir, en conséquence, à leur tour relever leurs prix.

La hausse pourrait être limitée à 1% grâce à la Loi énergie climat

Pour limiter la hausse des prix de l’énergie à 1% au lieu de 4, il faudrait que le gouvernement mette en application une disposition de la loi énergie climat qui autorise EDF à vendre davantage d’électricité à ses concurrents. Mais les fournisseurs d’électricité alternatifs ne sont guère optimistes à ce sujet. Dans un entretien avec le journal « Les Echos », la présidente de l’ANODE (association des opérateurs détaillants en énergie), Naima Idir, explique que le temps presse : « Le gouvernement doit prendre un texte d’application avant mi-novembre - date à laquelle les fournisseurs alternatifs doivent soumettre leurs demandes d'électricité nucléaire d'EDF au régulateur. Or, jusqu'ici les signaux que nous avons ne sont guère positifs. »