Réforme des retraites, l’Elysée souhaite relancer le débat mais quand et dans quelles conditions ?

Objet de toutes les critiques, initiatrice de manifestations d’ampleur il y a quelques mois, la Réforme des Retraites est aujourd’hui mise en sommeil, même si l’Elysée entend bien faire adopter cette réforme à moyen terme.

Début Mars, la Réforme des Retraites était adoptée à l’aide du 49-3, après avoir été à l’origine d’un vaste mouvement de contestations. La pandémie de coronavirus avait conduit le gouvernement à stopper le processus législatif, et le Président de la République éprouve aujourd’hui les pires difficultés à trouver le bon créneau pour relancer les discussions.

Le casse-tête de la réforme des retraites

Ambition du candidat Emmanuel Macron à la présidentielle en 2017, la volonté de créer un système universaliste pour les retraites reste un des objectifs de l’Elysée. Pourtant, Emmanuel Macron ne sait plus quand et comment relancer les négociations, alors que la gestion de la crise sanitaire a rebattu les cartes.

Difficile en effet de demander aux Français de travailler plus longtemps à un moment où le pays fait face à une explosion du chômage. Et pourtant, l’Elysée et Matignon font régulièrement savoir que le projet de Réforme est bien inscrit à l’agenda avant la fin du quinquennat. La question sera même évoquée à la conférence du dialogue social, organisée à Matignon le 26 octobre prochain.

Entre nécessité et calendrier surchargé, un dilemme insoluble pour les retraites

Autre difficulté pour concrétiser cette volonté transformiste du Président de la république, un calendrier parlementaire surchargé dans les semaines et les mois à venir. Alors que la crise sanitaire concentre l’attention du gouvernement, les parlementaires devront se pencher dans un avenir proche sur mesures de la convention citoyenne sur le climat, mais aussi la loi autonomie ou encore le dossier sur le séparatisme , ….

Et du coté de l’Elysée, on reconnait officieusement que le temps qui passe n’est pas propice à la réouverture de ce projet épineux. Le retour de la Réforme des Retraites sur le devant de la scène pourrait alors peser sur les élections présidentielles de 2022.

Il n’empêche cependant que les enjeux de cette Réforme ne sont pas que politiques mais aussi financiers. Le 15 octobre, le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) publiera un point d’étape pour souligner la dégradation de la situation financière, renforcée par la crise sanitaire. Et il ne faudrait pas que cette dégradation soit telle qu’elle puisse remettre en cause l’équilibre du système ou même son calendrier de déploiement. Décidément, la Réforme des Retraites restera un sujet difficile et délicat pour le gouvernement jusqu’à la fin du quinquennat. C’est la seule certitude possible à cette heure.