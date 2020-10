Remboursement de la taxe d’habitation entre le 6 et le 7 octobre pour 80 % des Français

La promesse du président de la république de supprimer la taxe d’habitation est dès cette année une réalité pour 80 % des contribuables en attendant la généralisation totale prévue en 2023.

Remise en cause par la crise sanitaire du coronavirus, la suppression totale de la taxe d’habitation en 2023 a été confirmée en juillet par le Premier Ministre. Cette année, ce sont déjà 80 % des contribuables, qui seront dispensés ou remboursés du paiement de leur taxe d’habitation.

Remboursement de la taxe d’habitation le 6 et le 7 octobre

Depuis le 5 octobre, tous les contribuables mensualisés ont accès sur le compte en ligne à leur taxe d’habitation 2020.Les autres contribuables devront attendre le 19 octobre prochain. Pour la grande majorité des Français donc, le montant de celle-ci est nul. En revanche, celles et ceux, qui n’ont pas modulé à la baisse leurs mensualités seront donc remboursés de cette taxe d’habitation, et les virements seront effectués le 6 et 7 octobre. Bercy souligne que c’est ainsi 1.5 milliard d’euros qui vont être rendus aux Français.

Pour les 20 %, qui devront attendre 2023 avant d’être dispensés de ce paiement, 2020 représente cependant une baisse d’un tiers du montant à payer.