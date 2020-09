Sauver le spectacle vivant pour lui permettre de continuer à émouvoir les spectateurs !

Le secteur du spectacle vivant reste fortement impacté par la crise sanitaire, et le Ministère de la Culture a déjà dévoilé un plan d’action ambitieux.

Le plan de relance du gouvernement sera dévoilé ce jeudi, et pourtant les acteurs du spectacle vivant sont, eux, déjà rassurés après avoir rencontré la Ministre de la Culture, Roselyne Bachelot le jeudi 27 aout. Preuve que le gouvernement considère ce spectacle vivant comme un secteur en danger, Jean Castex, le Premier Ministre, était présent et tous les acteurs présents se sont félicités de la mobilisation gouvernementale.

La culture et le spectacle vivant, un secteur à préserver … quoi qu’il en coûte

Un plan d’aide de 432 millions d’euros a ainsi été officialisé tant pour le secteur public que privé. Il faut dire qu’assister à une pièce de théâtre ou retrouver le plaisir d’un concert étaient fortement menacés dans leur survie.

Pour ce secteur, le gouvernement a d’ores et déjà confirmé :

Le maintien de l’activité partielle jusqu’au 31 décembre

La prolongation du crédit d’impôt jusqu’à la fin de l’année 2024,

L’assouplissement des conditions de remboursement des prêts garantis par l’Etat (PGE)

Pour les acteurs, ce sont des gestes encourageants mais insuffisants. Ils ont ainsi soulevé le problème des jauges imposées en termes de fréquentation (pas plus de 5.000 spectateurs dans un lieu). La Ministre de la Culture a alors pu détailler la mise en place d’un fond de compensation de 100 millions d’euros destinés à accompagner les organisateurs.

Secteur déjà fortement aidé par l’Etat, la Culture en général et le spectacle vivant en particulier craignent néanmoins qu’une dépendance trop forte du secteur vis-à-vis des aides publiques ne s’installe durablement. Ils attendent ainsi le retour du public dans des conditions normales le plus rapidement possible.