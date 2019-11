Trois applis pour faire des économies au quotidien

Quand nos smartphones nous aident à faire des économies : trois exemples d’applications disponibles sous Android et iOS pour payer moins cher ou se créer une épargne.

Too Good To Go : l'appli anti-gaspi

La première et louable intention de l’application Too Good To Go (« Trop bon pour partir ») est de lutter contre le gaspillage alimentaire, rappelant au passage que 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en France. Mais cette application est également synonyme d’économies pour les consommateurs, qui peuvent chaque jour récupérer des denrées alimentaires à des prix défiant toute concurrence.

Le principe de Too Good To Go : des commerçants proposent un certain nombre de « paniers surprises » sur l’application, à un prix tournant autour de 5€. Ils peuvent être épiciers, primeurs, boulangers, etc. Ils composent leurs paniers avec les invendus du jour, des produits frais qu’ils ne pourront cependant plus vendre le lendemain – ou qu’ils mettent à disposition simplement car ils adhèrent au concept.

De leur côté, les consommateurs n’ont qu’à se connecter sur l’application (de préférence le matin !) pour réserver et payer un ou plusieurs panier(s). Il ne leur reste plus qu’à passer le récupérer à l’heure indiquée, généralement au moment de la fermeture.

Birdy Cent : des tirelires virtuelles

Birdy Cent , c’est le principe de l’arrondi solidaire appliqué à soi-même. Une solution, aussi, pour épargner de manière ludique et indolore. L’application propose en effet d’arrondir les achats par carte bancaire à l’euro supérieur, et de conserver la différence dans une tirelire. Connectée à plus de 140 banques de manière entièrement sécurisée, Birdy Cent prélève ces centimes d’euros et les place dans des tirelires virtuelles.

Une escapade d’un week-end ? Un dîner au restaurant ? Un achat tant désiré ? Les utilisateurs créent eux-mêmes leurs tirelires en fonction de leurs projets et en indiquant un montant à atteindre. A chaque transaction, ils sont invités à choisir la tirelire dans laquelle sera placée leur épargne, le pourcentage de remplissage apparaît automatiquement.

Lorsqu’une tirelire est remplie, ou si l’utilisateur veut la « casser » pour utiliser son argent autrement, il suffit de cliquer sur un bouton : la somme épargnée est automatiquement réinjectée sur le compte bancaire.

Ma Réduc : des réductions à gogo

Plus couramment utilisée que les précédentes, moins originale aussi, Ma Réduc est l’une des multiples applications proposant des bons de réduction. Elle se distingue par le nombre et la diversité des magasins, en ligne ou physiques, pour lesquels elle met à disposition des codes promos et des coupons : plus de 44 000 !

Ma Réduc présente d’autres avantages, tels que des offres exclusives, des guides d’achat et des comparatifs.