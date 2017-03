Xavier Niel fait monter la pression en annonçant une nouvelle offre chez Free

Xavier Niel s'est encore montré fin communiquant. Le dirigeant de l'opérateur téléphonique Free a annoncé mardi 7 que son groupe allait présenter une offre inédite le 14 mars prochain. Comme à son habitude il a fait monter la pression. Lors de la présentation des résultats annuels du groupe, le patron de l'opérateur a indiqué que cette nouvelle offre "ne devrait pas plaire à (ses) concurrents", ont rapporté plusieurs médias. Bien sûr, il n'a pas donné plus de précisions concernant sa nouvelle offre, histoire de laisser aller les spéculations.

Que pourrait contenir cette offre? D'après Les Echos, la sortie d'un forfait moins coûteux est peu probable, même si depuis 2012 Free a pour habitude de "casser ses prix". D'ailleurs, les résultats dévoilés mardi montrent qu'actuellement la politique tarifaire de l'opérateur fonctionne déjà très bien. Un maintient de la stratégie actuelle est donc envisageable. Sur BFM Business, Thomas Reynaud, le directeur général délégué du groupe de télécommunication Iliad avait aussi souligné la montée en gamme de la clientèle de Free: "nous avons eu un million de nouveaux abonnés en 2016 et la quasi-totalité de ce million d'abonnés s'est portée sur le forfait à 20 euros. Et on voit chaque mois plus d'abonnés qui basculent du 2 euros vers le 20 euros", expliquait-il.

Il pourrait simplement s'agir d'une amélioration des services et des contenus. Free se revendique comme "le premier recruteur depuis cinq ans avec plus d'un million de nouveaux abonnés (net de résiliation) sur l'année 2016 (...) en continuant d'offrir toujours davantage pour le même prix", rapporte le site boursier.com. Quatrième opérateur français, Free compte désormais 13 millions de clients, soit une part de marché de 18%.

Cependant le message de Xavier Niel doit être pris avec des pincette. Par le passé, ses annonces ont aussi un peu déçu les adeptes de Free. Fin 2014, il avait ainsi promis, sur BFM Business, une "surprise" pour les abonnés mobile de Free, qui devait être annoncée début 2015. Les spéculations les plus folles avaient alors circulé mentionnant même le lancement d'un smartphone par Free. Finalement Xavier Niel avait simplement dévoilé la "Freebox mini 4K", comme il l'a lui-même appelé, tournant sous Android.