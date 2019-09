5 règles de communication pour assurer le succès d’un évènement

PARTENAIRE - Vous avez défini les contours de votre événement, vous connaissez votre cible, avez déterminé la date et le lieu, votre programmation est au point… Reste maintenant à assurer la communication et à écouler vos billets facilement. Découvrez dans cet article 5 astuces pour vendre plus facilement vos billets et mieux gérer les inscriptions à votre concert, foire ou compétition sportive.

Organiser un festival, un salon ou encore une conférence requiert d'être sur tous les fronts. Et au-delà d'une programmation attractive, nous le savons, le nerf de la guerre, c'est la communication… et la vente des billets ! Les solutions d'inscription et de billetterie en ligne sont de véritables atouts pour écouler les places d'un spectacle, d'un concert ou d'un salon. Zoom sur les outils innovants proposés par ces plateformes.

Une billetterie en ligne pour vendre, gérer les inscriptions et collecter les données

Que votre événement soit gratuit ou payant, vous aurez besoin de suivre de près le nombre d'inscriptions ou de ventes. Les plateformes efficaces vous proposeront de collecter et d'analyser facilement les données de vos participants. À la clé : gain de temps et d'efficacité pour vos campagnes de communication.

Un mini-site dédié pour communiquer

Que vous disposiez ou non d'un site internet, vous aurez besoin, pour faire la promotion de votre événement, d'un espace de communication dédié sur le web. La « page » et l'« événement » Facebook sont très simples à mettre en place. Le mini-site est également un excellent support de communication. Quoi qu'il en soit, l'idéal sera d'intégrer votre billetterie directement à ces pages dédiées afin de ne perdre aucun client potentiel.

Une campagne de marketing efficace

Vous lancez des invitations à l'ensemble de vos prospects ? Faites-le avec soin et au bon moment. En envoyant vos emails le week-end, vous serez probablement moins noyé dans la masse des informations que vos invités reçoivent en semaine. Avec une plateforme d'inscription spécialisée, vous pourrez également personnaliser facilement vos messages d'invitation et profiter de fonctionnalités intéressantes, telles que des codes de promotion pour vos partenaires et vos meilleurs clients.

Des billets personnalisés pour vous démarquer

Créer une billetterie en ligne ne prend que quelques minutes. Mais encore faut-il obtenir un résultat professionnel et personnalisé. Cette solution est accessible facilement via des billetteries en ligne, et permet d'adapter en quelques clics l'outil de réservation aux couleurs, à la charte graphique et au secteur d'activité de l'événement. Un détail qui a son importance pour faire de votre événement un succès total.

Un accès pro sur place

Les billetteries en ligne permettent de vendre des tickets à l'avance mais aussi, pour les plus performantes, de disposer d'un outil de vente sur place. Pour un événement réussi, regardez également du côté des plateformes qui proposent une application mobile performante. Elle doit vous permettre de contrôler les entrées de votre événement en scannant les billets des participants à leur arrivée. Vous pourrez ainsi mieux gérer l'affluence et limiter les files d'attente. De quoi vous assurer que vos clients auront envie de revenir !