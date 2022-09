Chine: un robot virtuel nommé PDG d'une grande société

En Chine, un robot virtuel a été nommé PDG de NetDragon, un des développeurs de jeux vidéo les plus connus au monde. L'entreprise est certaine qu'à l'avenir toutes les sociétés seront également gérées par des intelligences artificielles.

Mme Tang Yu, un robot chargé d’aider à prendre les décisions

La Chine est déjà habituée à remplacer des influenceurs par des robots humanoïdes, plus faciles à contrôler. Après les présentateurs télé et les stars des réseaux sociaux, c’est maintenant le tour des PDG. C’est l’initiative prise par la société NetDragon Websoft, qui a conçu un robot appelé Mme Tang Yu, chargée d'aider à la prise de décision lors des opérations quotidiennes de l’entreprise, et de fournir un système de gestion des risques plus efficace. Elle sera également utilisée comme centre de données en temps réel et outil d’analyse pour le conseil. La société espère que contrairement à un humain, ce robot sera également capable de fournir un environnement de travail équitable aux employés.

L'intelligence artificielle s’installe dans les pratiques managériales

Certaines compagnies, comme Canon, confient déjà la gestion de certaines tâches de supervision à des algorithmes, notamment des algorithmes de reconnaissance faciale qui exigent des sourires : afin de témoigner de leur enthousiasme pour participer à une réunion ou planifier des rendez-vous, les salariés doivent à chaque fois sourire à la caméra. D’autres entreprises utilisent l’intelligence artificielle pour mesurer le temps de pause déjeuner des employés, mesurer leur productivité ou encore les géolocaliser en dehors du bureau.

Une croissance stratégique dans le Métaverse

NetDragon de son côté, est convaincue qu'à l’avenir toutes les entreprises seront gérées par des intelligences artificielles. En choisissant de sauter le pas dès maintenant, la société espère faire une transition progressive dans un écosystème où salariés et responsables en charge de leur organisation interagiront dans un monde virtuel. Selon l’entreprise, ce choix s’inscrit dans une stratégie de transformation basée sur le metaverse : « À l’avenir, nous continuerons à développer les algorithmes derrière Mme Tang Yu pour construire un modèle de gestion ouvert, interactif et hautement transparent alors que nous nous transformons progressivement en une communauté de travail basée sur le metaverse, ce qui nous permettra d’attirer une base beaucoup plus large de talents dans le monde entier et nous mettra en position d’atteindre des objectifs plus ambitieux », a déclaré le Dr Dejian Liu, fondateur de l’entreprise.

Coup marketing de l’entreprise NetDragon

Comme pour le lancement décevant du robot humanoïde de Xiaomi inspiré du robot CyberOne de Tesla, il pourrait s’agir d’un simple coup marketing de l'entreprise pour faire parler d’elle sans que les fonctionnalités d’une telle intelligence artificielle soient vraiment performantes. NetDragon, selon son propre communiqué de presse, est « un des développeurs de jeux en ligne les plus respectés et les plus connus en Chine », qui s’est également développé dans le secteur de formation en ligne ces dernières années avec des ambitions internationales. Son objectif est de créer la plus grande communauté mondiale de formation en ligne.