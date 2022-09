Des livreurs Uber Eats ont manifesté à Paris contre la suppression de centaines de comptes

Des centaines de livreurs Uber Eats ont manifesté ce lundi 12 septembre à Paris, pour protester contre une "purge massive” des comptes de livreurs en situation irrégulière.

2 500 livreurs exclus de la plateforme sous prétexte de “faux comptes”

Selon un porte-parole de la plateforme, les 2 500 radiations de compte s’expliquent par des « utilisations frauduleuses de notre application ». Ces livreurs sont en effets accusés de fraude documentaire et de sous-traitance irrégulière.

Le collectif des livreurs autonomes des plateformes, qui a eu l’initiative de la mobilisation, fait valoir que si certains de ces livreurs peuvent ne pas être en règle (entre 50 % et 75 % des livreurs sur Paris sont des sans-papiers), ce sont néanmoins « des gens intégrés, avec des familles » qui ont aussi des droits.

Une charte entre le gouvernement et les plateformes de livraison contre les “sans papiers”

Selon Uber Eats, cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une charte signée avec le ministère de l’Emploi et du transport en mars dernier, par laquelle les plateformes s’engagent à empêcher la sous-traitance et la fraude documentaire de leurs utilisateurs. Les signataires s'engagent notamment à « développer de nouveaux outils technologiques permettant de faciliter la détection de documents frauduleux utilisés par les titulaires de compte » et de « vérifier que la photographie associée au compte d'un livreur lui correspond bien ». Cette charte a été signée suite à l'explosion de la demande de coursiers, très sollicités pendant le confinement, période pendant laquelle ces travailleurs ont assuré la continuité de nombreuses petites entreprises du secteur de la restauration. Après signature de la charte, Deliveroo a mis en place « un système d'identification à distance par selfie », et d’autres plateformes ont également décidé de « rendre impossible l'utilisation simultanée de plusieurs téléphones sur un même compte » et de « bloquer » les comptes en cas de sous-traitance irrégulière.