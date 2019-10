Emploi : Postuler chez McDo grâce aux enceintes connectées d’Amazon

Depuis son lancement en France en juin 2018, l’assistant vocal d’Amazon, Alexa, a conquis des millions de foyers, qui sont maintenant habitués à demander à voix haute la météo, à commander une pizza, mettre de la musique ou réaliser d’autres actions pratiques. Mais de là à parler à des enceintes connectées pour postuler à un emploi chez McDonald’s...

«Alexa, aide-moi à trouver un emploi chez McDonald’s. »

C’est pourtant ce que propose McDonald’s, qui vient de lancer un processus d’embauche utilisant la technologie de reconnaissance vocale, dans l’objectif de toucher des candidats modernes et connectés. C’est la première expérience de recrutement par enceinte connectée. Le processus de candidature devient beaucoup plus rapide et le candidat n’a plus qu’à prononcer la phrase magique: « Alexa, aide-moi à trouver un emploi chez McDonald’s. » Instantanément, l’ enceinte connectée démarre le processus de candidature.

L’intelligence artificielle vous inscrit, la suite se passe de forme plus classique

L’enceinte connectée d' Amazon échange avec le candidat grâce à son intelligence artificielle, mais la discussion n’est pas élaborée. Elle se contente de poser quelques questions pour recueillir les informations basiques comme le nom, le prénom, et le numéro de téléphone pour envoyer le SMS qui permettra de compléter la candidature en ligne, sur le site McDonald’s Apply Thru. Il est également possible de candidater via Siri ou Googgle Assistant. Le service a été lancé aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni et d'autres pays seront bientôt disponibles.

Le futur du recrutement ou un filtre pour attirer les millenials?

Pour Mcdonald's, ce processus de recrutement lui permet de se rapprocher de candidats ayant des qualités telles que la convivialité, la réactivité et le goût du plaisir, qui sont les caractéristiques recherchées chez ses employés.

Le service fonctionne pour tout type de contrat (saisonnier, temporaire, à temps complet), mais il est clair que les jeunes étudiants sont les plus enclins à utiliser Alexa pour candidater. La rotation du personnel chez Mcdonald’s est bien connue: selon un sondage effectué aux États-Unis, «128 401 sont devenus infirmiers, 489 302 ont enseigné et 2 403 460 sont devenus des entrepreneurs. »

En réalité, le fait de se lancer sur une nouvelle plateforme représente une occasion pour la chaîne de fast-food d’attirer l’attention d’un plus grand nombre de personnes, concrètement les plus jeunes, qui souhaitent travailler chez Mcdonald's pendant leurs études. Ces jobs étudiants sont de courte durée, et McDonald’s cherche des solutions pour satisfaire sa demande d’employés flexibles.

Faciliter les candidatures mais aussi séduire les futurs employés

Pour les personnes habituées à utiliser les enceintes connectées, le côté pratique d’une candidature par commande vocale est évident. Sur le marché de l’emploi très tendu, ce côté pratique est un avantage sur les concurrents de McDonald’s.

Selon Steve Rabuchin, vice-président d’Alexa, "Alexa facilite la vie, et nous sommes ravis de voir McDonald’s utiliser la candidature vocale pour créer un processus plus simple et plus pratique pour les clients". Un outil pour faciliter la vie de ses futurs employés, et donc pour les recruter plus rapidement.