Evreux: une agence Pôle emploi ne fournit plus aux chômeurs le papier de l'imprimante

C'est un geste d'une indélicatesse qui en dit long sur les tensions existante entre Pôle emploi et certains demandeurs d'emploi. France bleu Normandie rapporte un fait pour le moins embarrassant: une chômeuse s'est vu demander d'apporter elle-même le papier nécessaire à l'impression de ses CV dans son agence. Conformément à une nouvelle consigne, l'organisme ne fournit plus de feuilles vierges aux chômeurs, suite à des abus.

L'affaire se déroule dans un Pôle emploi d'Evreux (Eure) le 19 novembre. Une habitante de Gravigny, dans la banlieue de la cité ébroïcienne et au chômage depuis quatre ans pousse les portes de son agence Pôle emploi. Elle actualise son CV derrière un ordinateur et le moment est important pour elle: elle doit le déposer auprès de trois sociétés d'intérim dans l'heure qui suit. Au moment de lancer une impression, rien ne sort de la machine. Et pour cause: il n'y a plus de papier. Jusque-là, la situation est banale, mais la tournure des événements va changer lorsque Pôle emploi va refuser d'alimenter de nouveau l'imprimante. L'employée au guichet "répond que Pôle Emploi ne donne plus de papier parce que cela coûte trop cher, qu'il y a trop d'abus et que dorénavant c'est à nous de ramener nos feuilles" selon le témoignage de la demandeuse d'emploi.

Face à l'insistance de la chômeuse, Pôle emploi consent à lui donner… une feuille. Impression faite du CV, c'est un nouveau blocage qui se déroule devant la photocopieuse. La demandeuse d'emploi a besoin de trois exemplaires du document, mais là aussi le bac à feuilles blanches est vide: "On m'a dit que la machine ne fonctionnait pas pour le même motif, pas de papier"…

Le média a contacté Pôle emploi qui assure que dans toutes ces agences, les imprimantes et les photocopieuses sont en libre accès et le papier fourni. Mais l'organisme assure aussi que cette politique de générosité est la cause de nombreux abus de la part de chômeurs inscrits qui se servent de ces installations pour photocopier "des livres de cuisine ou des encyclopédies" sans aucun lien avec leur recherche d'emploi. Ce qui a visiblement excédé l'agence d'Evreux…