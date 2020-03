Le village de l'emploi : les systèmes d'information, 5 clichés, 5 mises au point

5 préjugés à éliminer sur le secteur des Systèmes d’Informations et 5 bonnes raisons d’intégrer ce secteur d’avenir

Le secteur des Systèmes d’Information (SI) est une opportunité pour de nombreux jeunes diplômés BAC+2 à BAC+5 et présente de multiples avantages et de grands potentiel de parcours professionnels passionnants.

Le HUB Village de l’Emploi, grand spécialiste accélérateur de carrières dans ce domaine, vous en parle avec expérience.

Pourtant, si vous faites partie de ceux qui voudraient travailler dans ce domaine porteur mais qui ont encore des blocages ou des incertitudes, ou subissez encore des clichés, vous serez plus sûrs de vous après avoir lu cet article pour intégrer ce domaine porteur pour votre avenir.

Blocage numéro 1 : « Les Systèmes d’Information : Quésaco ? »

Mise au point numéro 1 : Les Systèmes d’information sont partout

S’il faut résumer le terme Systèmes d’Information nous pouvons proposer l’équation : SI= Information+ Automatique

En vérité, les SI existent depuis qu’il existe des technologies qui supportent l’automatisation de l’information. Derrière chaque geste de votre vie quotidienne et professionnelle, se cache un ou plusieurs chantiers systèmes d’information.

Vous utilisez votre Carte Vitale, vous vous inscrivez dans un site d’emplois par le net, vous utilisez le Cloud pour stocker vos données photo de votre mobile, vous utilisez une appli sportive, vous êtes contacté par un centre d’appel pour acheter un produit, vous achetez un billet de train,..

Inutile d’en lister plus, vous avez compris, plus d’opération courante de la vie quotidienne ou professionnelle sans systèmes d’information, et sans les pratiques digitales et technologies numériques associées.

De l’avis des experts du Village de l’Emploi, plutôt que vivre passivement la très médiatisée « transformation numérique mondiale, vous pouvez en devenir un acteur clé comme de nombreux autres jeunes diplômés.

Blocage numéro 2 « J’ai un Master en ressources humaines, ça n’a rien à voir ! »

Mise au point numéro 2 : Les systèmes d’information ont besoin de talents de toutes filières

« Les Systèmes d’Informations sont un sujet trop sérieux pour le laisser entre les mains des seuls informaticiens » Karim Meftali Directeur Pédagogique du Village de l’Emploi.

Karim MEFTALI, Directeur Pédagogique du VDE depuis 2002, Ingénieur d'Etat en Informatique, Ex Thales, Ansaldo STS, Alstom, ECMS, a largement participé à la création de 5500 emplois à ce jour

Bon, on ne vous cache pas que les diplômés en informatique ont encore une préférence pour entrer dans le secteur SI mais l’ouverture est en marche.

En effet, pour vous donner une image : de la même manière qu’un chantier BTP nécessite un architecte et de nombreux corps de métier, électriciens, plombiers, etc…ou qu’une salle de cuisine d’un grand restaurant fait appel à tous les talents spécialistes autour d’un chef de cuisine, un chantier SI a besoin d’une équipe Maitrise d’Ouvrage et plus de 120 spécialités sur des technologies différentes, langages, logiciels de test, logiciels de traitement de données, outils divers, spécificités métiers, spécialistes gestion de projet.

Si votre filière recrute difficilement, si vous ne trouvez pas le job à la hauteur de vos ambitions, si vous êtes plutôt profil littéraire ou communication, ne désespérez pas et ouvrez votre horizon.

C’est le travail permanent du Village de l’Emploi : vous préparer à un niveau confirmé pour aller travailler sur des chantiers d’envergure avec VOTRE spécialité choisie fonction de VOS atouts et VOS valeurs professionnelles.

Parmi ces secteurs en plein Boom, ouverts à de nombreux profils « technico-fonctionnels », la Business Intelligence permet de travailler sur le fameux « Data »(données), pour augmenter les capacités décisionnelles dans les grandes structures.

Et si vous n’êtes pas un développeur né, un « Geek », vous pourrez apporter vos talents et votre diplôme, et devenir :

« The Right Person in the Right Place at the Right Time ».

Blocage numéro 3 « Travailler dans la Tech c’est travailler dans une Start-Up. Je préfère travailler pour les Grandes Comptes»

Mise au point numéro 3 : Grands Comptes recherchent Consultants SI

Avez-vous déjà eu affaire à une DSI (Direction des Systèmes d’Information) ?

Oui, peut-être dans la dernière chaîne d’intervention à travers un service Help-Desk. Vous savez : l’opérateur qui vous guide quand vous avez un bug informatique ! En général on essaie de rester calme mais à notre avis c’est toujours très difficile de garder son calme J. On devient très exigeant avec le progrès technologique.

En réalité, la DSI devient de nos jours un centre névralgique majeur au même niveau que la Direction Financière ou la Direction Marketing. Elle guide et accompagne l’ensemble des transformations numériques internes pour rester dans la compétition technologique mondiale, c’est pour dire son importance majeure.

Et la DSI ne trouve pas en interne les ressources suffisantes pour leurs centaines voire milliers de chantiers numériques. Elles font donc appel à des milliers d’ESN (Entreprises du Secteur Numériques) en France ou à l’étranger qui placent leurs consultants sur ces chantiers en prestation de services.

Depuis 22 ans le programme Village de l’Emploi donne ainsi accès chaque année à des centaines de nouveaux jeunes diplômés aux grandes DSI en France et au-delà.

Ainsi, vous pourrez, avec votre profil RH, ou Marketing, ou Biologie, la liste est très longue, devenir Consultant Maitrise d’Ouvrage ou Décisionnelle par exemple.

Katya BOUHANIK : INGENIEUR INFORMATIQUE Coordinatrice technico-fonctionnelle pluridisciplinaire

Blocage numéro 4 : « Je suis une femme. L’informatique c’est un métier d’homme ! »

Mise au point numéro 4 : Les SI ce n’est pas que pour les hommes !

Ne vous trompez pas : le secteur SI est encore à majorité masculine, moins de 30% de femmes dans le secteur numérique et moins de 30% d’étudiantes.

Mais il n’y a rien de logique dans ce résultat, car ce secteur s’adapte aux femmes autant qu’aux hommes.

Les grandes sociétés du secteur essentiellement aux Etats-Unis, vont embaucher de plus en plus d’hommes dans les années 60 et 70. Et cette tendance inégalitaire est restée dans les usages.

Pourtant, depuis 10 ans, les métiers SI ne sont plus qu’un simple métier du secteur tertiaire et gagnent en prestige, et représente une opportunité d’ascension sociale.

Les innovations technologiques, les réseaux sociaux, la mobilité, concernent tous les utilisateurs hommes et femmes et donc doit concerner des concepteurs femmes autant qu’hommes.

Le VDE mène un véritable combat pour la parité et atteint déjà 44% de jeunes femmes dans ses effectifs. L’objectif est de proposer aux employeurs de plus en plus de femmes sur les chantiers Systèmes d’Information et de prendre confiance en elle pour partir travailler sur les chantiers d’envergure.

Les femmes représentent 50% de la population active française et mondiale, alors, jeunes femmes du monde entier, affirmez-vous comme les hommes dans le secteur porteur des SI

Blocage numéro 5 « Je n’ai aucune expérience dans le domaine informatique ! »

Mise au point numéro 5 : Vous êtes débutant dans les SI ? pas de problème

Jeunes diplômés, vous sentez que si votre filière ne parle pas de sujets comme : le Big Data, Pure Player, BlockChain, Digital, Responsive, Ubérisation, Cross Canal, le Cloud, le SEO/SEA/SMO, Mobile first, le CRM, Framework, javascript ou SAS, …vous risquez de passer à côté du 21ème siècle. A notre avis, ce n’est pas faux mais ne désespérez pas.



Vous connaissez cependant ces termes car vous êtes un acteur de la société en mouvement et adepte de tous les réseaux sociaux, des applis internet et mobile et sites d’informations. Vous avez surtout déjà vos atouts dans vos filières respectives, mais, en plus une capacité d’adaptation technologique supérieure à vos parents.

Les diplômes Bac+5 ne permettent pas d’être au niveau opérationnel des besoins du marché et d’aborder le marché de l’emploi avec l’ambition de responsabilité et le salaire qu’ils espèrent.

Pourtant, devenir expert ne veut plus dire attendre des années d’attente.

Depuis 22 ans le programme d’accélération de compétences utilisé au VDE tient compte de tout le potentiel des jeunes et travaille à lever l’obstacle du débutant et accélérer le niveau expert de chaque jeune.

Tous les Lauréats signent leur contrat de travail avec des partenaires employeurs à l’issue de leur période de programme, entre 2 et 9 mois selon les profils, à un niveau confirmé, et peuvent doubler leur salaire en 3 ans.

Ce qui compte c’est de croire dans vos capacités d’adaptation et de bénéficier d’une transmission des compétences techniques, métiers, projet et même communication pour monter les échelons de la compétence plus rapidement que la moyenne.

Yougerthen BOUHANIK : 12 ans d’expérience de terrain en Nouvelles Technologies. Ex Société Générale, intervenant externe au Village de l’Emploi depuis 4 ans.

Le programme Village de l’Emploi est éprouvé eta permis de lancer des milliers de carrières dans l’informatique, créant plus de 5400 emplois.

