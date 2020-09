Les engagements du Président de la république à destination des jeunes

A Clermont-Ferrand, le président de la République a rappelé avec force, que les jeunes restaient une des principales priorités du gouvernement en cette période difficile.

En déplacement à Clermont-Ferrand, le 08 septembre dernier, le président de la République a visité le lycée Roger-Claustres et un centre de formation des métiers de l’Industrie (Hall 32). Emmanuel Macron a pu également revenir sur les décisions prises en faveur des jeunes et de l’enseignement. Il a insisté pour faire de ces efforts un des socles indispensables de la relance économique. Il a rappelé que cette génération de jeunes « ne doit pas être la génération sacrifiée, elle doit être la génération de l’ambition redoublée », et les décisions prises doivent concrétiser cette ambition :