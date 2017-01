Loi Travail: la CFE-CGC ne s'associera pas au recours CGT-FO

La CFE-CGC ne va finalement pas s'associer au recours contre la loi Travail qui sera déposé par FO et la CGT auprès de l'Organisation internationale du travail (OIT), a annoncé ce mardi 31 son président François Hommeril.

"Nous avons décidé de ne pas nous associer à Force ouvrière et à la CGT", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Dans son opposition à la loi Travail, la CFE-CGC était "focalisée sur l'inversion de la hiérarchie des normes. Nous n'avons jamais demandé le retrait pur et simple" du texte, a-t-il dit.

Or le recours de FO et de la CGT n'est "pas conforme à la ligne" de la CFE-CGC: "il y a dans la plainte, qui fait une trentaine de pages, un certain nombre de choses que nous considérons d'ordre trop général sur l'ensemble de la loi".

Il n'est "pas impossible" que le syndicat des cadres se tourne seul vers l'OIT, ou "éventuellement" en France vers le Conseil constitutionnel, à travers les questions prioritaires de constitutionnalité, a précisé M. Hommeril. Toutefois, ce "n'est pas la priorité" pour la CFE-CGC, a-t-il relativisé.

Lors du conflit autour de la loi Travail, la CFE-CGC s'était vivement opposée à plusieurs articles principaux du texte, dont la possibilité de faire primer l'accord d'entreprise sur la convention de branche pour le temps de travail (inversion de la hiérarchie des normes). Elle ne s'est toutefois jamais associée aux manifestations unitaires organisées par sept syndicats, dont la CGT, FO et Solidaires, qui appelaient au retrait de la loi.