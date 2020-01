Quels seront les professions les plus recherchées en France en 2020?

Linkedin réseau social professionnel, rassemble aujourd'hui près d'un demi-milliard de profils actifs dans le monde et 16 millions de membres (seulement ) en France. La plateforme est en mesure de les analyser et de détecter quels sont les nouveaux métiers qui émergent. Une étude , vient d'être publiée, et prend en compte le taux de recrutement et le taux de croissance dans chaque métier en France entre 2015 et 2019, pour identifier les métiers du futur.

Le marché du travail évolue très vite, et certains métiers d’aujourd’hui n’existaient pas il y a quelques années. Nombreuses sont les personnes pour lesquelles il est difficile d’expliquer en quoi consiste concrètement leur poste et ses intitulés, et cela ne fait qu’augmenter.

​Délégué à la protection des données

Selon Linkedin, le poste en tête du classement des emplois les plus demandés est celui du délégué à la protection des données, aussi connu par son sigle « DPO ».

Les entreprises exploitent les informations générées par les utilisateurs pour les cibler en tant que consommateurs, comme utilisateurs, comme donateurs … Toute action en ligne laisse une trace, et les déléguées à la protection de données en sont les responsables, et les garants que l’utilisation des données consommateurs soit toujours en conformité avec le règlement (RGPD). Un rôle crucial dans la transformation digitale que mènent la plupart des entreprises.

32 fois plus élevé qu’en 2015

Depuis l’instauration du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en mai 2018, les associations et organismes de droit privé ou public ont l’obligation de désigner un pilote chargé de la mise en œuvre la nouvelle réglementation et de la conformité avec le règlement pour éviter des sanctions. Ce poste exige des compétences bien définies, des connaissances spécialisées dans le secteur des données, ainsi que des bases en droit.

Selon Linkedin, le nombre de délégués à la protection des données est 32 fois plus élevé qu’en 2015. Même si la mise en conformité doit se faire au niveau européen, la tendance est moins forte en Allemagne ou Royaume Uni, selon les chiffres Linkedin.

Le Recrutement IT et tech, très présent sur Linkedin

La France est bien positionnée comme le hub technologique de l’Europe. Les travailleurs de la tech sont pour cela fortement recherchés: data scientist, ingénieur data, ingénieur en fiabilité de site (SRE ou site reliability engineer), expert en cybersécurité… Pour trouver ces profils spécialisés dans les nouvelles technologies, les entreprises doivent intégrer dans leurs équipes des responsable recrutement IT, des profils qui figurent en bonne position dans le classement Linkedin.

Agent immobilier une profession toujours très appréciée

Les nouvelles technologies de la donnée ne sont pas le seul secteur en vogue sur Linkedin. L’immobilier n’est pas en reste, en raison de la hausse constante du volume de transactions immobilières, en augmentation de 10% par rapport à 2018, avec 1 063 000 ventes en 2019, et des taux extrêmement bas du crédit immobilier, la capacité d'achat des Français a augmenté de 27% en l'espace de 4 ans.