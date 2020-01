Téléphone: comment choisir marques et opérateurs les plus éthiques?

Téléphoner, tchatter, surfer avec la 4G pour le moins cher possible, c'est une bonne idée. Mais le faire avec un opérateur mobile et une marque de téléphone (solide) qui limitent au maximum l'empreinte carbone, et respectent l'environnement, c'est beaucoup mieux. Une étude d'impact permet de choisir l'opérateur et les marques les plus éthiques. Voici comment.

Tout le monde préfère payer son abonnement mobile le moins cher possible, tout en pouvant regarder des vidéos, envoyer des photos et tchatter en permanence grâce à la connexion 4G. Les critères de choix d’un abonnement et d’un opérateur sont donc le prix, et la qualité de la couverture et de la connexion. Impossible de se passer d’un accès à Internet permanent. Mais si, en ces temps de changement climatique et d’inégalités économiques, on prenait aussi en compte l’éthique de l’opérateur, et du smartphone?

Pour cela, le site moralscore.org propose un classement éthique des compagnies de téléphonie mobile. L’objectif est d’encourager les entreprises à définir des principes de responsabilité sociale et solidaire sur une dizaines de critères.

La poste mobile, en tête du classement

Les critères pris en compte pour réaliser ce classement sont l’environnement, les conditions de travail, le social, la responsabilité fiscale et l’asservissement des gens à la technologie…

La Poste Mobile arrive en première position avec une note de 62 sur 100. Elle est suivie de Sosh (52), B&You (51) et Free (51).

La Poste Mobile est un opérateur virtuel qui utilise le réseau SFR. La société est détenue à 51% par La Poste, et 49% par SFR. Malgré son lien avec SFR, les préoccupations environnementales de la Poste mobile sont, héritées du groupe de services de proximité, sont une priorité de l’opérateur. La Poste, étant un des organisme de communication les plus anciens en France, s’efforce de donner l’exemple en matière de responsabilite sociale et solidaire. Tout en bas du classement se trouvent Orange (avec une note de 46), Red by SFR (33) et SFR (29).

Moralscore s’est élargi à d’autres secteurs

Pour réaliser son classement, Moralscore s’est appuyé sur les rapports, les forums de salariés, les articles et les publications officielles des opérateurs. Mais la société ne s’est pas arrêtée en si bon chemin, et a élargi son classement éthique des entreprises à d’autres secteurs.

Quelles sont entreprises qui pratiquent délibérément l’obsolescence programmée, celles qui utilisent des matériaux polluants, ou au contraire celles qui agissent pour l’environnement? Pour répondre à ces questions Moralscore compile les informations publiques et disponibles. La société publie aujourd’hui des classements dans plus de 17 secteurs, comme la banque, le sport, les vêtements, les jouets, la restauration, l’électricité ou même la livraison de repas.

La plateforme souhaite s’élargir progressivement à tous les types de consommation pour que le consommateur puisse prendre conscience de ces critères éthiques au moment de réaliser son achat, et d’un autre côté pour encourager les entreprises qui ont une politique RSE en ligne avec les intérêts des consommateurs.

Pourquoi ne pas opter aussi pour un smartphone plus équitable?

Aujourd’hui les téléphones portables ne sont pas seulement des gros consommateurs d'énergie, ils sont également très polluants car fabriqués avec des matériaux rares ou toxiques. Leur fabrication, leur utilisation, leur temps de vie, et même la façon dont ils sont traités une fois jetés, ont des répercussions sursur l'environnement et donc la santé.

Pour aider les consommateurs à prendre cette dimension en compte, Moralscore à créé un classement dédié, qui permet de choisir un smartphone en accord avec ses valeurs et son éthique personnelles. Plus de maubvaise raison donc, pour ne pas passer chez un opérateur qui prend vraiment en compte vos inquiétudes éthiques et si possible compatible avec le smartphone le plus respectueux de l'environnement possible?