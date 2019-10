Air France veut compenser la pollution de ses vols intérieurs à 100%

La réduction des émissions de CO2 est une priorité pour l’aviation civile. En la matière, Air France a décidé d’accélérer ses investissements en compensant la pollution liée à ses vols intérieurs dès le 1er janvier 2020.

Alors que le mouvement Flygskam (ou « honte de prendre l’avion ») aurait déjà fait diminuer la fréquentation des vols intérieurs en Suède, Air France souhaite renforcer la lutte contre la pollution.

Pour réduire l’impact de ses vol domestiques, la compagnie investira plusieurs millions d’euros dans la compensation des émissions de CO2 de ses vols domestiques à compter du 1er janvier 2020. Elle prendra la forme de financement de projets de plantation d’arbres, de protection de forêts ou encore de sauvegarde de la biodiversité.

20% d’émission de CO2 en moins depuis 2011

La directrice générale d’Air France l’a annoncé dans une interview au Parisien/Aujourd’hui en France publiée le 30 septembre. Anne Rigail a par ailleurs détaillé les actions déjà mise en place ou suivie par la compagnie pour limiter l’impact carbone de nos déplacements par les airs. A commencer par le renouvellement de 50% de la flotte avec des avions de nouvelle génération consommant entre 20 et 25% de fioul en moins.

Les émissions de CO2 des vols européens sont d’ores et déjà partiellement compensés avec le Système d’échange de quotas d’émission et, sur les vols internationaux, avec le programme Corsia. Selon Anne Rigail, entre 2011 et 2018, Air France a déjà réduit de 20% ses émissions de CO2.

Plus de plastique à usage unique sur les vols Air France

A compter de ce mois d’octobre, selon Anne Rigail, Air France va prendre le train du tri et du recyclage des déchets et, à partir de janvier 2020, tous les plastiques à usage unique seront bannis de ses vols.

S’il n’émet « que » 2 à 3% du CO2 au niveau mondial (contre 15% pour le transport routier), l’avion reste l’un des moyens de transport les plus polluants par passager : selon l’ADEME, un vol intérieur émet 145 g de CO2/km, contre 13g de CO2/km pour le TGV, 22g pour une voiture électrique, 127g pour une voiture diesel de taille moyenne et 250g pour un 4x4.