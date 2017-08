Assises européenne de la Transition énergétique: encore quelques semaines pour proposer une contribution

C'est un événement annuel qui s'ouvre en amont aux citoyens, aux entreprises ou aux chercheurs dans la conception de son programme. Il est en effet encore temps de participer à l'élaboration collective des prochaines Assies européennes de la Transition énergétique. L'événement se déroulera du 30 janvier au 1er février dans le Grand Genève, territoire regroupant le canton de Genève et le district de Nyon en Suisse ainsi que la partie frontalière de la Haute-Savoie et de l'Ain.

Depuis le mois de juillet, et jusqu'au 15 septembre, cette 19e édition a lancé son appel aux contributions pour le programme en respect avec le thème global défini qui est pour cette année "Dépasser les limites, dépasser les frontières pour la Transition Energétique". Pour faire une proposition, vous pouvez contacter les organisateurs en cliquant sur le lien suivant.

Ce sera même un format inédit de co-organisation avec les citoyens que propose l'événement cette année. Selon le site de l'organisateur, il sera possible d’"organiser un événement" lors des Assises via les formats de contributions "Inspiration" (ateliers de partage d’expérience), "Challenge" (espaces de co-création) et "Speed-dating" (espace de partage d’idées pour les porteurs de projets) ou tout simplement de "partager des suggestions" concernant l’élaboration du programme via les formats de contributions "Fan" (suggestion d’un intervenant) ou "Thème" (suggestion d’un sujet, d’une question).

Ce n'est pas la première fois qu'un tel format d'interactivité est proposé. Lors de la 18e édition de ces Assises, 300 projets avaient été déposés.

Et événement européen est organisé conjointement avec la communauté urbaine de Dunkerque et Bordeaux Métropole –les deux agglomérations où se déroulaient les événements précédents– et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).