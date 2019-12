Pour la fête de Noël, adoptez un sapin!

Vous achetez toujours un sapin de Noël traditionnel, coupé, avec sa croix de bois comme support? Un sapin éphémère qui finit à la poubelle à chaque début d’année? Et si vous en adoptiez un qui survivrait aux fêtes. Un supplément d'âme ne peut pas faire non plus de mal à la planète.

Selon une étude de Franceagrimer (L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer), en 2018, 5,8 millions de sapins de Noël naturels ont été vendus pour les fêtes. 90% de ces sapins ont été coupés et finissent jetés...

Il est peut être temps de penser à l'alternative la plus écologique, et qui s’adapte le mieux à nos besoins, pour que le sapin des fêtes ne soit pas un grand gaspillage et un crêve coeur.

Un sapin pour toute la vie

Plusieurs sociétés que l'on trouve sur internet, comme les jardineries Botanic proposent l’adoption de sapins de Noël. Une bonne façon d'en finir avec la prolifération de sapins jetés chaque année à la poubelle.

L'adoption se fait avec des sapins vivants, que le client peut choisir derrière son écran. Après les fêtes, le service peut récupérer le sapin et le replanter au printemps pour qu’il continue de grandir. L'année suivante, la famille d’adoption peut le récupérer, et avoir la surprise de constater que leur sapin des fêtes précédentes a bien grandi! Si la famille qui a adopté le sapin veut le conserver toute l'année pour en prendre soin définitivement, c’est aussi possible.

Les sapins d’adoption sont livrés avec un petit "carnet de soins". Cela permet d’assurer que le sapin est bien en bon état au moment d'être récupéré. Il en côute en général de 30 à 80 euros selon la taille, livraison comprise.

Les sapins en pot évitent que de nouveaux sapins soient coupés chaque année

Si vous faites partie des 10% d’acheteurs de sapin naturels qui achètent l’arbre en pot pour après le planter jardin, c’est une option très durable car le sapin pourra vous accompagner année après année au long de votre vie.

Même si les sapins en pot peuvent être entre 30 à 40% plus chers qu'un sapin normal, il suffit de les acheter une seule fois, pour empêcher que des nouveaux sapins soient abattus puisqu'ils sont ré-utilisés chaque année.

En outre, s’il n’est pas coupé et qu’il est en pot, il continuera à absorber du CO2, à l’intérieur ou à l’extérieur de votre domicile.

Pour garantir une longue vie a votre sapin quelques soins sont requis. Rien de trop compliqué, juste un peu d'attention: arrosage avec modération et éviter des sources de chaleur directes, faisant attention à ne pas le placer à côté du feu de cheminée ou du radiateur, et en l’abritant des courants d'air, en lui trouvant une place qui ne soit pas près d'une porte.

Lucas Meyer, responsable du magasin de matériaux écologiques Alsabrico, conseille de faire attention à ne pas replanter votre sapin en pot toute suite dans le jardin. Il faudrait le garder dans une pièce tempérée, et attendre le printemps pour le planter. Cela évitera qu’il gèle pendant l’hiver.

Il faut savoir aussi, pour ceux qui replantent le sapin dans le jardin, qu'il prend très vite une taille assez conséquente.

Acheter un sapin coupé, est-ce polluer?

Acheter un sapin plastique pour éviter d'un couper un naturel tous les ans n'est en pratique pas une si bonne idée. Selon les calculs, il faudrait pour amortir le bilan carbone que vous l'utilisiez plus de cinq ans. Ce que les spécialistes du récyclage n'ont jamais pu observer...

Si vous faites partie des 90 % de personnes qui ont acheté un sapin naturel sans racines, rassurez vous, vous pouvez aussi être respectueux de la planète, soit en amenant votre sapin au dépôt en point de collecte ou grâce au recyclage à domicile.

Une fois débarrassés de leur décorations, de leur floquage de neige artificielle, dans des points de collectes spéciaux, les sapins sont transportés vers des plateformes de broyage et de recyclage. Les arbres broyés servent généralement de paillage pour les espaces verts. Nos anciens sapins protègent ainsi les sols et plantations des jardins de l’évaporation de l’eau ainsi que du froid.

La bonne nouvelle du rapport Franceagrimer est que les sapins de Noël sont de plus en plus recyclés. Le recyclage des sapins coupés est essentiel pour garder les bons gestes en faveur de l'environnement.

Alors, si vous n’adoptez pas encore votre sapin pour le bien de la planète, ou que vous n'êtes pas encore passé au sapin en pot … n’oubliez pas de bien recycler votre sapin de Noël!

