Bientôt des tarifs "écologiques et sociaux" pour le stationnement à Lyon

La ville souhaite ainsi "garantir un juste partage de l'espace public, s'inscrire dans la politique de santé globale et répondre à l'urgence climatique", explique-t-elle dans un communiqué.

Actuellement, c'est un unique abonnement mensuel de 20 euros qui est proposé aux résidents. Il cèdera sa place au profit de trois formules différentes, et le même système sera appliqué pour les visiteurs :

La première formule, à 15 euros par mois, concernera les foyers "les plus modestes", ainsi que les véhicules électriques de moins de 2 200 kilos et les véhicules thermiques de moins de 1 000 kilos (soit le segment des petites citadines). Le tarif "standard", à 30 euros par mois, s'appliquera aux véhicules thermiques de 1 000 à 1 725 kilos, ainsi qu'aux hybrides rechargeables jusqu'à 1 900 kilos. Enfin, un tarif "majoré", à 45 euros par mois, s'appliquera aux véhicules "les plus encombrants", soit les véhicules thermiques de plus de 1 725 kilos. Sont concernés également les hybrides rechargeables de plus de 1 900 kilos et les véhicules "Crit'Air verte" de plus de 2 200 kilos.

"Face aux enjeux d'encombrement de l'espace public et d'urgence climatique, le constat est celui d'un alourdissement et d'un agrandissement des véhicules motorisés. C'est un constat souligné par la Convention citoyenne pour le climat et désormais intégré dans la loi", rappelle Valentin Lungenstrass, adjoint délégué aux Mobilités, à la Logistique urbaine et aux Espaces Publics.

Cette démarche vise à respecter l'objectif "neutre en carbone" à l'horizon 2030, pour lequel Lyon a été choisie par la Commission européenne.

D'autres villes telles que Nantes ou Strasbourg sont en train de mettre en place des tarifs sociaux progressifs. D'autres prennent en compte des critères écologiques, comme la ville de Vienne, qui propose un "disque vert" pour le stationnement.