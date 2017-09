Cliiink, l'application qui fait gagner des bons d'achat à ceux qui trient leurs déchets

Difficile de se mettre au triage systématique de vos déchets? Si vous êtes de ceux à qui il manque juste la "petite impulsion" pour adopter un comportement vertueux, la solution pourrait bien venir de Cliiink, une application développée par la société Terradona basée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Le principe? Obtenir un bon d'achat si vous triez correctement vos déchets.

Le fonctionnement est simple. A chaque emballage déposé dans un conteneur de tri existant et doté d'une "box" développée par Terradona, l'utilisateur (qui a au préalable téléchargé Cliiink) reçoit des "points" qu'il peut ensuite convertir en bons d'achat dans les magasins, les supermarchés ou les lieux de loisirs des villes qui ont adopté le dispositif.

Capture d'écran du site présentant certaines réductions (©cliiink.com)

Et c'est là que, pour l'instant, le bât blesse. Car l'application n'est utilisable que dans un nombre très limité de villes. Si Cliiink est opérationnel depuis un an et demi à Aix-en-Provence et sur plusieurs zones de Marseille, le secteur couvert reste limité. Grasse et Mandelieu (Alpes-Maritimes) seront couvertes d'ici la fin de l'année. Idem pour la principauté de Monaco. Mais pour l'instant… c'est à peu près tout. Terradona doit donc convaincre au niveau national pour pouvoir étendre petit à petit son réseau de box.

Disponible sur l'Apple Store et sur Android, l'application peine encore à se répandre du fait de ses limites géographiques, malgré de bon commentaires des utilisateurs. Sur Google Play Store, elle a seulement été téléchargée "plus de 1.000 fois".

L'application compte d'ailleurs sur une démarche participative pour pouvoir se répandre. Il est possible sur le site de Cliiink de remplir un formulaire exprimant son envie de voir le service proposé dans sa commune. Terradona espère pouvoir ainsi plus facilement démarcher les municipalités.