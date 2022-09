Environnement: des toilettes sèches en ville pour lutter contre le gaspillage de l’eau

En période de sécheresse et d'économie d'eau, une question traverse l’esprit de nombreux citoyens : est-il normal de gaspiller autant d’eau pour alimenter la chasse d’eau de nos toilettes ? Une association bordelaise tente de faire évoluer les mentalités, et propose les toilettes sèches comme alternative.

Changer la façon d’aller aux toilettes

La Fumainerie est une association bordelaise qui a travaillé plus de deux ans sur le concept des toilettes sèches en ville, chez 35 volontaires. Le contexte actuel semble maintenant propice à une ouverture de cette pratique à un plus large public, comme solution pour lutter contre le gaspillage d’eau. L’association se charge d’installer les toilettes sèches chez les habitants : une pour les excréments liquides, une autre pour le solide, ce qui permet de pouvoir ensuite les traiter comme compost séparément. Aucune mauvaise odeur supplémentaire n’est dégagée par rapport aux toilettes classiques, à part celle de la sciure de bois qui recouvre les excréments.

Pour Mathilde Le Cadre, de la Fumainerie, les seuls obstacles à sa généralisation sont psychologiques. Selon elle, le concept devrait au contraire gagner en pertinence alors qu’on essaie de plus en plus d'économiser de l’eau. En effet, à chaque fois que nous tirons la chasse d'eau, entre 4 à 10 litres d'eau potable se retrouvent dans les égouts, puis dans les stations d'épuration. La plupart du temps, cette eau mal épurée finit par polluer la nature avec des restes de composants chimiques présents dans nos excréments. Ainsi, la coordinatrice de l’association incite à réfléchir: "Avons-nous vraiment besoin de mettre de l'eau potable dans nos toilettes, tout ça pour ne pas voir qu'on a fait pipi et caca, comme tout le monde ?”

Les toilettes sèches pour plus d’autonomie



Dans l’exemple d’une famille bretonne, qui ne paie plus aucune facture d’eau, grâce à l’eau de pluie traitée, la plus grande économie en eau vient en réalité de l’installation de toilettes sèches, ce qui lui permet d'économiser 50 litres d’eau par jour.