"Dive against debris", l'application de l'ONG Poject Aware qui permet de localiser les déchets des fonds marins (vidéo)

C'est une application qui repose sur la collecte participative de données de géolocalisation qui pourrait bien booster l'efficacité du nettoyage des mers et des océans. Six ans après son lancement, l'initiative "Dive against debris" ("plongez contre les déchets") vient d'éditer une application –qui porte le même nom– disponible sur Android et iOS.

Le principe est simple et intuitif. Les pratiquants de la plongée qui possèdent l'application peuvent s'en servir quand ils découvrent au cours de leurs pérégrinations des déchets dans un fond marin. Ils peuvent alors remplir un formulaire de la base de donnée géante que constitue cette application où ils pourront indiquer tous les détails sur leurs tristes découvertes. Un système simple de géolocalisation permettra ainsi de connaître le lieu et le contexte de la décharge sous-marine, ainsi que la nature des déchets.

(Voir ci-dessous une présentation du projet)

Les membres de Project Aware –l'ONG a été créée en 1989– pourront alors intervenir pour essayer de nettoyer le fond marin concerné. Un gain de temps gigantesque pour l'ONG qui n'aura plus à devoir recenser les sites elle-même.

La structure, malgré sa taille réduite, parvient malgré tout à développer une activité à l'échelle mondiale puisqu'elle contribue au nettoyage des environnements aquatiques dans, selon elle, pas moins de 175 pays.