Environnement: bientôt la fin de l'eau en bouteille?

25 millions de bouteilles en plastique sont consommées chaque jour. Pour la fabrication de chaque bouteille 100 ml de pétrole et 2 litres d'eau sont nécessaires, et chaque bouteille a une durée de dégradation dans la nature comprise entre 100 et 1000 années. Pour éviter de participer à ce désastre écologique, l'idéal est de consommer de l'eau du robinet. Il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes, de plus en plus populaires, pour stocker et transporter l'eau du robinet tout au long de la journée, chose particulièrement importante en été pour rester hydraté.

Ceci est valable en Europe, grâce à la qualité de l'eau du robinet, mais dans le reste du monde, près de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La question du traitement de l'eau insalubre est donc aussi au cœur de la recherche scientifique pour diminuer la consommation d'eau en bouteille.



La gourde comme symbole contre la pollution par le plastique



En France, la gourde est devenu un symbole de la lutte pour la protection de l'environnement. De nombreuses grandes marques lancent des produits à la pointe de l'innovation technique: des gourdes éco-responsables, hyper légères, et même des gourdes purifiantes!

Selon un reportage diffusé sur TF1, la gourde est tendance, et son prix a augmenté de 40% à cause de la très forte demande. Cette nouvelle pratique des français est une preuve de plus de leur préoccupation écologique de plus en plus importante.

On peut désormais trouver des gourdes bio-dégradables, comme celles proposées par Lyspackaging, faites à base de sucre de canne et de noyaux d'olives, 100 % biodégradables et compostables. Pour partir en voyage, une gourde purifiante ou gourde filtrante comme celle proposée par Lifestraw Go, permettra de filtrer les bactéries et les polluants.

Les innovations ne s’arrêtent pas là, et vous aurez l'embarras du choix, entre les gourdes isothermes, les gourdes pour enfants, les gourdes design, les gourdes garanties sans BPA, et les gourdes en Inox.



La science dans la course pour potabiliser l'eau



Alors que près de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la question du traitement de l'eau insalubre est au cœur du débat scientifique depuis des décennies.

Une étude publiée lundi 10 août dans la revue scientifique Nature Sustainability présente une nouvelle méthode capable de rendre potable 150 litres d'eau en seulement 30 minutes avec un matériau composé d'ions métalliques.

Cette solution est beaucoup moins coûteuse que la chaleur ou l'électricité et est aussi plus durable, car elle ne nécessite pas d’utilisation de produits chimiques. Selon les chercheurs australiens et chinois derrière cette innovation, ce travail ouvre une voie passionnante pour la conception de matériaux fonctionnels pour utiliser l'énergie solaire pour réduire la demande d'énergie et améliorer la durabilité du dessalement de l'eau.