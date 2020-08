Gaspillage alimentaire: comment bien organiser son frigo et éviter de jeter

Vous êtes partis en vacances le coeur lourd d'avoir abandonné votre frigo remplis d'aliments pas encore périmés, qui le seront sûrement à votre retour? Il va falloir tout jeter en rentrant, chose très désagréable lorsqu'on essaie d'éviter de gaspiller la nourriture. Les français sont de plus en plus conscients qu'ils contribuent directement aux 10 millions de tonnes d'aliments que la France chaque année, et que cela a un énorme impact sur l'utilisation des ressources naturelles.Toutes les étapes de la chaîne alimentaire, production, transformation, distribution et consommation, participent aux pertes et gaspillages alimentaires.

Si bien sûr l'industrie est responsable de la plus grande partie responsable du gaspillage alimentaire, plus de 30% reste de la responsabilité du consommateur. Selon l’Ademe, chaque personne gaspille 30 kg d’aliments par an (dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés encore emballés..

Pour s'améliorer et en finir avec les aliments périmés dans le frigo, il est indispensable bien planifier ses courses, les repas mais aussi bien organiser son frigo. Quelques conseils et outils peuvent nous aider, et nous alerter lorsque des aliments vont périmer.



Mieux connaître la température de son frigo pour mieux conserver les aliments



La gestion et le rangement d’un réfrigérateur doit se faire en fonction de la température des différents compartiments.

Le premier conseil est donc de bien regarder la notice de son électroménager pour connaitre ou se trouve chaque zone (froide, fraîche…) d’un réfrigérateur.

La porte du réfrigérateur se situe en général entre 6 et 8°C, c'est ici qu'on rangera les boissons (lait, jus de fruit...), le beurre, les œufs, sauces et condiments ainsi que les pots de confiture déjà ouverts

La zone froide, située en haut, a une température située entre 0 et 4°C. C'est là qu'on place les viandes, produits laitiers entamés, et les produits en décongélation. La zone fraîche, va de 4 à 6°C, et convient pour les produits cuits, les restes, les produits laitiers non entamés.

Le bas du frigo a une température idéale pour les légumes, entre 8°C et 10°C (ils sont donc aussi très heureux dehors en hiver, sur un balcon ou une fenêtre. Les aliments les moins fragiles comme les courgettes ou les carottes iront en bas, et les légumes molles ou fragiles ( tomates, champignons, salade) au dessus.



Viande, Légumes et Sauces: des conseils pour leur conservation



Si vous êtes de ceux qui achètent des filets à la coupe, sachez que les laisser dans leurs papiers d'emballage favorise la prolifération de bactéries. Au contraire, un film étirable ou un contenant hermétique, ou un emballage sous-vide est une meilleure option.

Les fruits, les légumes et les herbes fraîches peuvent être lavées avant d'être rangées dans le réfrigérateur. Les champignons peuvent se ranger sans lavage, enrobés d'un papier absorbant. Pour mieux conserver la salade, une fois lavée et essorée on peut aussi la garder dans un sac en plastique avec une feuille de papier absorbant sur le dessus.

Pour vos sauces, un inventaire régulier des pots dans la porte du frigo vous épargnera de jeter des sauces moisie à la poubelle!

Les plats préparés, ou les conserves entamées, doivent être protégées avec du film alimentaire, ou rangées dans un contenant hermétique. Cela leur garantira une meilleure conservation et évitera de salir votre réfrigérateur. Conseil : pour les plats préparés, laissez-les refroidir à température ambiante avant de les mettre au frigo, mais jamais plus de 2h.



Pas de place dans le frigo, comment faire?



On met souvent au frigo des aliments qui pourraient être aussi bien conservés dehors. C'est le cas des œufs, des fruits et légumes pas mûrs, des pots ou boissons non entamés.

Les emballages en plastique ou en carton superflus ne sont pas nécessaires et peuvent empêcher de bien organiser nos aliments.

Après ouverture, un aliment (la charcuterie par exemple) doit être rangé dans du film plastique alimentaire ou dans une boîte hermétique pour favoriser une bonne conservation.

Ne pas surcharger le frigo est essentiel pour la bonne conservation de vos aliments, cela permettra que l'air circule et un maintien de la température plus efficace.



Pour bien planifier vos repas, tenez compte de la date de péremption des aliments à l'aide d'une appli!



Pour utiliser dans vos repas les aliments qui vont périmer d'abord, il faut les ranger dans le frigo toujours devant, ils seront plus facilement accessibles. Même chose avec les légumes et fruits mûrs: ils doivent être faciles d'accès pour une utilisation immédiate.

Gérer la date de péremption d'un aliment n'est pas évident: dès qu'une bouteille de lait ou de jus de fruit est ouverte, la date de péremption n'est plus la même. Les indications de conservation sont souvent indiquées sur l'étiquette. Une astuce est d'indiquer au marqueur la date d'ouverture sur chaque emballage. Une application made in France “Fridge Buddy” peut aussi vous aider à gérer les dates de péremption des aliments. Sont créateur, Charles-Adrien Fournier, a créé cette application pour lui-même, afin de mieux gérer ses courses et réduire son gaspillage. Convaincu de son utilité, il l'a mise à disposition du grand public. En gérant mieux la date de péremption de nos aliments on évite de les jeter, et on réalise en plus des économies!