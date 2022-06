Glowee : la bioluminescence des bactéries marines pour éclairer la ville

Certains organismes vivants ont la capacité naturelle de produire de la lumière. Si bien qu'une start-up française s'en est inspirée pour mettre au point un système d’éclairage bioluminescent, grâce à des bactéries marines. "Glowee croit en la force de la nature pour construire un monde plus responsable et agréable", peut-on lire sur leur site.

De la bioluminescence contre la pollution lumineuse

L’éclairage public est responsable de 41 % de la consommation d’électricité des communes. Par ailleurs, la pollution lumineuse est aussi pointée du doigt comme étant la source de problèmes de santé (fatigue chronique, concentration, mémorisation...) L’éclairage nocturne, de son côté, est accusé de nuire à la biodiversité ainsi qu'au sommeil des citoyens.

Selon Glowee, la bioluminescence pourrait être la solution. À la différence des lampadaires classiques, qui émettent souvent une lumière éblouissante et doivent être raccordés au réseau électrique, elle fournit une lumière au ton bleu-vert et aux longueurs d’ondes plus courtes, qui perturbent moins les animaux et le cerveau humain.

Une technologie durable

La fondatrice de Glowee, Sandra Rey, explique pour Radio France qu’à l’image des vers luisants, des lucioles et d’une grande majorité d’espèces marines, cette lumière est fournie grâce à des bactéries. Or, ces organismes vivants seraient cultivables à l’infini, ce qui en fait une technologie durable.

Un aquarium a été créé pour cultiver ces bactéries marines bioluminescentes, trouvées habituellement chez les poissons ou les calamars. Optimiste, Sandra Rey conclut avec Europe 1 que cette technologie a le potentiel de révolutionner l’éclairage urbain, de transformer les villes en endroits "plus désirables" et plus respectueux de l’environnement.