Les jours fériés de 2020, vive les week-end prolongés et les vacances improvisées

Au cours des derniers mois de l’année, deux jours fériés vous garantissent de pouvoir vous offrir quelques jours de vacances en profitant du « hasard » du calendrier.

Chaque année, optimiser ses jours de congés payés fait partie de toutes les attentions de nombreux salariés. Certes, le premier semestre 2020 n’aura pas permis, crise sanitaire oblige, de réussir ce pari, mais d’ici la fin de l’année, il vous reste encore deux occasions de vous offrir des week-ends prolongés.

Profiter des jours fériés en cette fin d’année 2020

Pour la Toussaint, le jour férié (1er novembre) tombe, en 2020, un dimanche, ce qui ne se prête guère à un week-end prolongé. En revanche, le 11 novembre, un mercredi, vous promet de profiter d’un week-end de 5 jours en posant deux jours de CP (lundi 9 et mardi 10 ou jeudi 12 et vendredi 13). Ce sera l’occasion de profiter des offres spéciales proposées par les hôteliers et les professionnels du tourisme partout en France, tous désireux de relancer leur économie.

Poser 4 jours de CP pour 10 jours de vacances

Quant aux fêtes de fin d’année (le 25 décembre et le1er janvier tombant un vendredi), il vous suffira de poser 4 jours (Du Lundi 28 au jeudi 31 décembre) pur bénéficier de … 10 jours de vacances, de quoi bien terminer l’année et espérer une année 2021 plus prospère.