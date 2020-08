Les Perséides à admirer du 12 au 13 aout : spectacle garanti

En provenance de la constellation de Persée, les Perséides ont commencé depuis quelques jours à envahir notre ciel, avec un maximum d’étoiles filantes attendu entre le 12 et le 13 aout.

Chaque année, c’est un temps fort pour les scientifiques mais aussi pour tous les passionnés d’astronomie et tous les rêveurs, la tête dans les étoiles. Les Perséides sont de retour au-dessus de nos têtes. Aux environs du 10 aout, la Terre croise l’orbite de ce qui reste de la comète 109P Swift-Tuttle, un nuage de poussières et de cailloux. Ces « cailloux », en pénétrant dans la haute atmosphère à des vitesses prodigieuses (jusqu’à 60 km/seconde) se transforment en étoiles filantes. Et cette année, le pic est attendu entre le 10 et le 14 aout, et plus précisément entre le 12 et le 13 aout.

Comment admirer le spectacle des Perséides dans la nuit du 12 au 13 aout ?

Les scientifiques ont défini précisément le clou du spectacle, ce sera entre le 12 aout et le 13 aout. Il faudra profiter du lever tardif de la lune cette nuit-là (à 1h30 du matin à Paris) et ainsi s’extasier devant cette multiplication d’étoiles filantes et de bolides, noms donnés aux plus lumineuses de ces étoiles filantes. Comptez entre 70 et 110 passages en une heure soit plus d’une étoile filante par minute. Autant dire, que vous multipliez les chances d’en observer.

L’idéal, s’allonger sur une couverture posée au sol, le plus loin possible des pollutions lumineuses (lampadaires, enseignes commerciales, …) et tourner son regard vers le Nord-Est. Explorer la plus grande partie possible de ciel et à vous ce spectacle grandiose. Soyez vigilants, car en quelques secondes, les étoiles les plus lumineuses deviennent invisibles, finissant leur course à l’abri des regards.