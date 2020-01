L'intelligence artificielle sauvera-t-elle les abeilles?

Les pesticides, mais aussi le mauvais temps provoquent une combinaison de facteurs responsables de la disparition des abeilles, mais aussi des apiculteurs. En connectant les ruches (capteurs, caméras connectées à l'IA) les apiculteurs peuvent suivre en temps réel les colonies, découvrir les causes spécifiques de leur disparition et l’ampleur du phénomène pour trouver la solution adaptée.

L'intellegence artificielle pour contrecarrer la folie des hommes? En France, depuis 1995, plus de 30 % des colonies d’abeilles disparaissent chaque année. Depuis quelques années, la population d'abeilles est en général en très forte diminution, mais dans certaines zones, on ne peut même plus trouver d’abeilles! 5.000 apiculteurs ont été amenés à cesser leur activité lors de la dernière décennie. Les fruits, légumes, graines et noix qu’on a l’habitude de consommer chaque jour ne sont plus pollinisées, et cela constitue une terrible menace pour toute la biosphère.

Analyser les données des abeilles pour mieux les protéger

Différentes initiatives visent à freiner le déclin massif des abeilles et à les sauvegarder en développant des colonies.Pour ce faire, il est indispensable mieux connaître les causes particulières qui les affectent. Les nouvelles technologies d’analyse de données peuvent donc être d’une aide précieuse pour étudier ce phénomène, notamment grâce à l’internet des objets.

World Bee Project : le big data pour sauvegarder les abeilles et les apiculteurs du monde

Le World Bee Project est une organisation privée basée à Reading (Grande-Bretagne) qui fonctionne comme un réseau de partenaires dans différentes parties du monde. En équipant les ruches de capteurs et caméras, assistés par l’intelligence artificielle et le deep learning, des chercheurs peuvent collecter tous type de données concernant l'environnement des abeilles et les moyens potentiels de les préserver. Plus il y a de données dans le système, plus celui-ci est capable d'identifier des récurrences et d’améliorer ses capacités prédictives et ses diagnostics.

Tracker la température ou les sons pour détecter des dangers

La Température, l’humidité, le poids des ruches, les vibrations émises par l’essaim: tous ces éléments sont essentiels pour la prolifération des abeilles. Comme les abeilles ont besoin d’une température constante à l’intérieur de la ruche de l’ordre de 33°/34°, le suivi en temps réel de la température de la ruche permettra que l’abeille reine puisse couver correctement ses œufs. La captation de vidéo intelligente pourra détecter l’approche d’un frelon prédateur et l'éviter, par exemple.

En France des initiatives locales visent à lutter contre des menaces ponctuelles

Une start-up française s’est aussi mise à connecter les ruches pour lutter contre le déclin des abeilles. La start-up Beelife a conçu CoCoon pour lutter sans produit chimique contre le varroa, un parasite redoutable pour les abeilles. Pour tuer le Varroa destructor, un acarien parasite, un ingénieux système est installé sur la ruche: des capteurs de température et des panneaux solaires, ainsi qu’une ventilation intelligente reproduisent un système de défense naturelle des abeilles, qui est d’augmenter la température de la ruche pour tuer son prédateur...sans besoin de pesticides!

En connectant ses ruches, l’apiculteur peut augmenter la production de miel en économisant sur les traitements chimiques et sur la main d’œuvre, tout en contribuant à la défense de l'environnement.