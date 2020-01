Les terrasses chauffées interdites à Rennes. A quand partout ailleurs?

Oubliées les cigarettes fumées sous la chaleur des parasols à Rennes: depuis le 1er janvier, les terrasses des bars de la ville ne sont plus chauffées. Une première pour une ville de cette taille en France.

Les patrons des bars, des cafés et des restaurants de Rennes sont inquiets. Mais face au défi écologique qui s'impose à nous, la mesure semblait inéluctable à la mairie de la capitale bretonne: depuis le 1er janvier, le chauffage des terrasses est interdit dans toute la ville. Une première dans une commune française de plus de 200 000 habitants.

L'interdiction bientôt à Bordeaux, Lille et Paris ?

Qu’ils soient au gaz ou électriques, ces parasols chauffants, permettant essentiellement aux fumeurs de s'adonner à leur plaisir sans greloter à la froide saison, sont particulièrement polluants. A l’heure où chacun doit agir pour réduire son impact sur l’environnement et ainsi limiter le dérèglement climatique, il semble effectivement absurde de chauffer la rue avec un appareil de 2000 watts.

Si Rennes est la première « grande » ville à sauter le pas de l’interdiction du chauffage des terrasses, elle pourrait être rejointe par de nombreuses autres: Bordeaux, Grenoble et Angers notamment étudient la question. Le débat est également ouvert à Lille, fraîche ville du Nord particulièrement concernée par le sujet. Mais certaines cités de taille plus modeste ont déjà pris cette décision radicale. C’est notamment le cas de Thonon-les-Bains depuis 2012 où comme en Suisse de l'autre côté du lac Leman, on offre des plaids aux mordus des terrasses hivernales.

A Paris, la question est régulièrement soulevée par les élus écologistes. Mais face aux patrons de bar qui affirment que l’occupation des terrasses représente 20% de leur chiffre d’affaires, la maire de la capitale Anne Hidalgo préfère ne pas trancher.