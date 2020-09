Météo en France : le week-end du 26-27 septembre sera (très) frais !

Après un pic de chaleur exceptionnel lundi 14 septembre et des températures record depuis 1947, la France traverse une période de fraîcheur tout aussi exceptionnelle depuis ce vendredi et pour tout le week-end.

Alors que les températures étaient encore au-dessus des normales de saison mercredi 23 septembre, lendemain de l’automne calendaire, elles se sont rafraîchies de manière spectaculaire depuis jeudi pour atteindre, ce vendredi, des températures dignes d’une mi-octobre, selon Météo France.

Cîoté températures, il fera très frais ce samedi : on relèvera, pour les minimales, 4°C à Bourg-Saint-Maurice, 6° à Aurillac, 7°c à Belfort, 10° à Lille et 14°C à Perpignan. Dimanche, il pleuvra sur presque tout le pays, à l'exception notable de toute la façade ouest.

Alerte aux vents forts et aux inondations dans le sud de la France

Une plongée soudaine dans l’automne qui est liée à une perturbation active qui traverse la France depuis la Manche et apporte par endroit beaucoup de vent et des pluies importantes. Les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées sont placés en vigilance orange « pluies-inondations » tandis que l’Aude, les Pyrénées-Orientales et la Corse sont placés en vigilance orange « vent fort ». Le vent souffle particulièrement fort sur l’île de Beauté, avec des rafales allant jusqu’au 140 à 160 km/h sur le Cap et 110 à 120 km/h sur la région de Bastia. Les rafales seront encore plus intenses dans la première partie de la nuit et pourront par endroit atteindre les 150 km/h.

Premières neiges très précoces en Auvergne

Dans le Massif Central, la neige est apparue sur les hauteurs la nuit dernière. Un phénomène très prématuré puisqu’en principe les premiers flocons n’interviennent jamais avant début octobre dans la région. De nouvelles giboulées de neige sont attendues samedi et de faibles averses prévues dimanche en continu. Au final, il faut s’attendre à ce que les massifs du Sancy et les Monts du Cantal se recouvrent d’un manteau neigeux de 4 à 8 cm d’épaisseur, selon Météo-France, interrogé par France 3 Auvergne-Rhônes-Alpes.

Le mois d'octobre s'annonce plus chaud que la normale

Après ces quelques journées très fraîches qui persisteront jusqu’à dimanche 27 septembre, le redoux est attendu pour le début de semaine. Le mois d’octobre devrait, selon les prévisionnistes de Météo France, être un peu plus chaud qu’habituellement.