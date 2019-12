Noël: des idées pour une fête plus agréable pour la planète

Les sapins, les décorations, les papiers cadeaux, les lumières... des tonnes de déchets sont produits lors des fêtes les plus populaires de l'année. En plus de ce gaspillage, certains articles décoratifs sont dangereux pour la santé. Alors, comment vivre les fêtes en paix sans être en conflit avec notre conscience éco-responsable? Voici quelques conseils.

Evitez les décorations bon marché achetées sur les plateformes e-commerce

L'année dernière, la Direction générale de la concurrence (DGCCRF) avait testé 46 produits vendus sur 7 plateformes de vente en ligne: eBay, Fnac ou d’Amazon. 40% des articles de Noël (guirlandes électriques, décorations ou jeux) présentaient de plomb et d’arsenic. D’après une étude réalisée par Healthystuff.org, 2/3 des guirlandes, la neige artificielle, les couronnes artificielles, les figurines et autres décorations de Noel, contiennent des substances chimiques potentiellement dangereuses comme du plomb et des phtalates…

Si vous voulez de la neige artificielle chez vous pour donner un air de Noël à votre maison, vous pouvez la créer naturellement. Trouvez du blanc de Meudon (ou blanc d’Espagne), en drogueries ou magasins de produits écologiques / naturels, battez le au fouet avec un peu d’eau, et dans un vaporisateur cela donne de la « neige faite maison ».

Guirlandes électriques et pollution lumineuse : quelles alternatives?

Selon certaines associations, comme Agir pour l'environnement ou le Réseau action climat, la période des illuminations de Noël est plus longue chaque année.

À la maison, on peut préférer l’utilisation de guirlandes fonctionnant avec des ampoules LED, moins gourmandes en énergie. Pour l'extérieur, on peut décorer avec des guirlandes à énergie solaire. Et surtout, il faut éviter de laisser ces guirlandes allumées toute la nuit ou lorsque que l’on s’absente.

Louez votre tenue de fête au lieu de l’acheter

La plupart des tenues du réveillon restent toute l'année dans un placard. Donc plutôt que porter la même robe à paillettes chaque année, préférez la location d’une tenue différente, en passant par des plateformes de location, c’est mieux pour la planète et pour votre dressing! L’application Dresswing par exemple permet d'emprunter des vêtements et accessoires de marques, qui ne vous coûteront que 5% du prix en boutique

Trop de cadeaux tue les cadeaux

Les cadeaux sont toujours un casse-tête et nombreux sont ceux qui par manque de pertinence, finissent à la poubelle ou échangés. Et si le problème était que l’on achète trop de cadeaux? Mécaniquement, le fait d’avoir à en acheter un pour tous nos proches réduit notre temps de réflexion, le budget, et au final, on offre n’importe quoi. Une des solutions les plus pratiques à ce problème est le tirage au sort de cadeaux, aussi connu comme “cacahuètes”, “ami secret”, “ami invisible”, ou “Secret Santa” pour les anglophones. C’est un jeu qui permet à un groupe de personnes (famille, collègues de travail, élèves d’une classe) de réaliser un tirage au sort pour que chaque personne soit aléatoirement attribuée à un autre participant. Chacun doit alors offrir un seul cadeau à cette personne secrète, et reçoit en retour un cadeau d'une autre personne du groupe. Des applications existent pour faciliter l’organisation du jeu, et chaque participant reçoit par email le nom de son ami secret: perenoelsecret.fr, tirokdo.com, secretsantaorganizer.com.

Si vous voulez rester 100% éco-responsable, pensez aussi à acheter vos cadeaux d’occasion, dans un magasin caritatif, des produits de beauté biologiques et recyclables, ou mettez-vous au “Do it yourself”: fabriquez vos cadeaux! Et pour les emballages, privilégiez le papier recyclé.

Les sapins artificiels: une option pour éviter d’acheter un sapin chaque année?

Les sapins artificiels sont à éviter, car leur plastique n’est pas pas biodégradable. Il faut surtout éviter les sapins bon marché achetés en ligne. Outre l’empreinte carbone des livraisons depuis la Chine, ces sapins artificiels peuvent avoir échappé aux contrôles et peuvent présenter des traces de plomb.

Au contraire Il est possible “d’adopter” des sapins naturels, ou d’acheter son sapin en pot pour le planter dans son jardin et le réutiliser chaque année.

Si ces conseils arrivent trop tard, et que vous avez déjà préparé votre Noël à l’ancienne, tout en plastique et en guirlandes polluantes, 2020 peut être enfin l'année pour commencer des fêtes de Noël plus vertes!