Noël: faites un cadeau à la planète!

Jouets en bois, jeux d’occasion ou cadeaux dématérialisés, quelques idées pour enchanter les membres de sa famille à Noël tout en préservant l’environnement.

Surconsommation, transports, déchets… Noël est assurément une période qui donne le sourire aux familles, mais pas à la planète. Passer des fêtes écoresponsables est cependant tout à fait possible, et cela commence par les cadeaux : sous le sapin, les Français en déposent huit, en moyenne.

Misez sur les jeux en bois

Les enfants sont évidemment les rois des fêtes de Noël. Or 60 % des jouets qui leur sont offerts sont en plastique, 30 % des jeux électroniques. Il reste bien peu de place pour des cadeaux moins polluants. Il faut en revenir aux jouets en bois.

Ceux-ci présentent en effet un bilan carbone neutre, sous certaines conditions. Il faut veiller à ce que les jeux en bois choisis arborent un label garantissant une gestion écoresponsable des forêts dont ils sont issus (FSC ou PEFC). Evidemment, les jouets de production française sont à privilégier pour limiter la pollution due à leur transport.

Pensez aux jouets d’occasion

Ressourceries, recycleries, ateliers de réparation, autant de lieux qui aujourd’hui proposent des jouets de seconde main, mais à l’état neuf. Acheter des équipements et jouets d’occasion est un geste pour la planète, tout autant que pour son porte-monnaie. On en trouve également sur les sites spécialisés et de petites annonces.

Si ce n’est les emballages clinquants des produits neufs, logiquement synonymes de déchets supplémentaires, ces jouets feront pareillement plaisir aux enfants.

Opter pour des cadeaux dématérialisés

Une place pour un spectacle, une invitation dans un restaurant, un cours de couture, une séance d’initiation à l’oenologie, une entrée dans un stade : les idées de cadeaux dématérialisés sont multiples et s’adaptent à toutes les passions. A condition que le voyage aux Seychelles ne fasse pas partie du package.

Ce type de cadeaux présente un double avantage. Pour l’environnement d’abord, puisqu’il n’est pas question de production, de transport et de déchets, mais aussi pour l' emploi du temps. Inutile de courir les magasins et de se joindre à la foule, on peut les acheter en deux clics sur internet. Des cadeaux qui plus est parfaits poutr qui fait ses courses de Noël au dernier moment!

Des emballages plus originaux que les papiers

Sitôt déballés, sitôt jetés. Les papiers cadeaux, généralement non recyclables (ils sont souvent plastifiés), accumulent chaque année en France un poids d’environ 20 000 tonnes, soit 11 000 tonnes équivalent CO². En choisissant des modes d’emballage plus originaux, on réduit son empreinte carbone: papier kraft ou papier journal, tissu pliés à la japonaise (le furoshiki) ou encore bocaux pour les cadeaux alimentaires, on a l’embarras du choix!

Au pire, on peut opter pour des emballages en papier recyclé, issu de forêts gérées durablement.

Là où il y a plein de copains du beau sapin roi des forêts.