Pour la planète (et son portefeuille) : deux degrés en moins chez soi

Alors que la COP 25 se poursuit à Madrid, France Soir vous propose de participer à la lutte contre le réchauffement climatique à travers des gestes simples. Un exemple : baisser de manière intelligente et ciblée le chauffage chez soi. On économise 7 % d'énergie par degré diminué chez soi.

Les Français ont tendance à trop chauffer leur logement en hiver. En 25 ans, la température moyenne à l’intérieur des maisons et des appartements a augmenté de 2 degrés. "Soit 14 % d'energie consommée en plus" explique Théophile Dupraz, ingénieur en thermique du Bâtiment. C'est énorme. Cette hausse a une incidence directe à la fois sur nos factures et sur l’émission de gaz à effet de serre. Il est grand temps de revenir en arrière. Un ou deux degrés en moins, cela peut paraître anecdotique – sauf aux grands frileux -, et pourtant !

En France, 19 % des gaz à effet de serre proviennent des bâtiments. Un système de chauffage électrique produit ainsi 180 gr de CO² par kwh, une chaudière au gaz naturel 206 gr. Economiser sur le chauffage signifie donc participer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Des températures idéales par pièces

Le chauffage à lui seul représente 66 % de la consommation énergétique d’un foyer, l’eau chaude sanitaire 11 %. Si les économies d’énergie passent d’abord par un entretien régulier de la chaudière, qui permet, selon l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) de réduire sa consommation de 8 à 12 %, un autre moyen très simple consiste à enfiler un pull et baisser le chauffage et à profiter de ce que l’on appelle les apports gratuits, le soleil, les cuissons, etc.

À lire aussi : 5 conseils pour faire des économies de chauffage

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie estime qu’un seul degré en moins dans un logement équivaut à 7 % de consommation économisée. Elle préconise des températures différentes en fonction des pièces :

19° dans les pièces à vivre comme le salon, la salle à manger et la cuisine

16° à 17° dans les chambres (or celles du bébé et des enfants en bas âge), les WC, les entrées et autres dégagements

19° à 22° dans les salles de bains

14° au maximum dans les pièces inoccupées, par exemple un cellier

Les températures conseillées par le Code de la construction et de l’habitation s’alignent sur ceux de l’Ademe. Cependant, les performances du bâti et l’isolation du logement jouent un grand rôle dans ces chiffres puisqu’ils influent sur le confort thermique. Dans une pièce mal isolée, avec une paroi à 14°, la température ressentie sera de 17° même si la température ambiante est à 20°. Alors qu’elle grimpe à 19,5° dans une pièce bien isolée.

Programmation et régulation

Baisser le chauffage chez soi et obtenir les bonnes températures en fonction des pièces exige quelques équipements, notamment des robinets thermostatiques sur les radiateurs ou/et un système de programmation par zone. La salle de bains, par exemple, n’a pas besoin d’être chauffée toute la journée mais simplement lorsqu’elle est utilisée.

La programmation permet de moduler la température en fonction des moments de la journée et des jours de la semaine. Les propriétaires peuvent également installer un système de régulation avec thermostat d’ambiance qui, tout en maintenant la température désirée, va prendre en compte les apports gratuits et ainsi optimiser la gestion du chauffage.

Et pour les locataires ? Même s’ils n’ont pas le choix des équipements de chauffage et subissent l’état du bâti, ils peuvent également faire des économies. On pense notamment à une purge bisannuelle des radiateurs, moins efficaces s’ils contiennent de l’air. Un autre geste tout simple : fermer les volets lorsque l’on s’absente permet de conserver naturellement la chaleur dans le logement. Et garder un pull chez soi, en hiver ce n'est pas hors sujet.