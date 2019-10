Pollution : Mappy ajoute l’emprunte carbone aux trajets

C’est maintenant un réflexe pour tout le monde : pour se rendre quelque part, on recherche l’adresse sur Google maps, Apple Maps, Mappy ou Waze. Ces outils de navigation GPS proposent plusieurs moyens de transport, le temps de trajet et les coûts associés. Il suffit alors de choisir entre prendre sa voiture, y aller à pied, en transport en commun, en Uber ou en trottinette électrique, et de se laisser guider par le GPS sans même penser au trajet.

Ces GPS sont de précieux alliés, qui intègrent toutes les sources d’informations nécessaires pour nous permettre de prendre les meilleures décisions pour nos trajets quotidiens. Mais jusqu’à présent, ils se sont surtout concentrés sur les économies de temps et d’argent pour nos déplacements. Pour se démarquer de la concurrence, l’application de cartographie Mappy innove et intègre désormais un critère supplémentaire en ligne avec les préoccupations au coeur des débats d'actualité : comment se rendre à destination de façon plus écologique?

Quel est l’impact des transports dans l'environnement?

Un aller-retour Paris-New York émet une tonne de CO2 par passager, soit la consommation annuelle d'un Français pour le chauffage de son domicile. C’est pour raison la militante pour l'environnement Greta Thunberg ne prend pas l’avion!



Si le changement climatique vous préoccupe, certains moyens de transports sont à éviter pour ses déplacements. Le plus polluant est connu de tous, c’est évidemment l’avion. Mais pour les autres moyens de transport, la voiture, le bus, le train, les estimations d’émissions de CO2 ne sont pas si évidentes… Vaut-il mieux prendre sa voiture, avec cinq passagers, ou cinq billets de train? Mappy, le service gratuit français de cartographie et de calcul d'itinéraire veut contribuer à sensibiliser les gens sur leurs choix éco-responsables et nous aide à calculer l'empreinte carbone, dans son comparateur d'itinéraires.

Les Français pourront désormais connaitre la quantité de CO2 émise sur chaque trajet effectué et ainsi faire des choix de transports plus respectueux de l'environnement.