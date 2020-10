Tempête Alex : Alerte aux pluies diluviennes et aux inondations en soirée dans le Sud-Est-ce vendredi 2 octobre

Les vents violents qui ont soufflé sur la Bretagne devraient légèrement faiblir ces vendredi et samedi mais des pluies diluviennes risquent de s'abattre sur l'extrême sud-est du pays. Météo France appelle à la plus grande vigilance face aux risques d'inondations importants, notamment sur le parc du Mercantour (Alpes-Maritimes).



La tempête Alex a d’ores et déjà fait de nombreux dégâts matériels sur la façade ouest du pays dans la nuit de jeudi 1er au vendredi 2 octobre. Ce vendredi, Météo France place les Alpes-Maritimes en vigilance rouge : de fortes pluies et des risques d’inondations sont à craindre. D’autres départements, treize au total, sont en vigilance orange pluie-inondations ou orages : il s’agit de l’Ain, de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de l’Isère, du Rhône, de la Saône et Loire, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Ardèche, de la Drôme, du Var et du Vaucluse. Le Finistère est placé en vigilance orange en raison des risques de crues et de vents violents.



Découvrez la carte de Météo France pour la journée du vendredi 2 octobre

Samedi 3 octobre ne s'annonce guère mieux côté ciel : Météo France place le département des Alpes-Maritimes en vigilance « vague-submersion » de niveau orange, à compter de ce vendredi 18 heures et jusqu’au samedi 3 octobre à 6 heures. Le phénomène devrait atteindre son intensité maximale ce vendredi entre 20 heures et 23 heures. Les prévisionnistes annoncent des pluies « diluviennes en journée et en soirée ».



Sur l’extrême Sud-Est du pays, les cumules de pluie pourraient s’élever localement à près de 300 mm, et, sur l’ensemble du département à 100 à 150 mm. Le parc du Mercantour devrait être particulièrement exposé.

La #tempêteAlex a touché la Bretagne avec des vents parfois violents (jusqu'à 186 km/h à Belle-île). Parallèlement, les remontées de sud que la dépression associée génère vont donner un épisode méditerranéen particulièrement intense dans les Alpes maritimes #VigilanceRouge. pic.twitter.com/A808G5KnsD — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 2, 2020



Ce vendredi matin, plus de 80 000 personnes étaient sans électricité dans le Morbihan et les pompiers ont dû intervenir plus de 80 fois : chutes d’arbres, toitures envolées, câbles électriques tombés à terre... Les images sont impressionnantes. Des rafales allant jusqu’à 185 km/h ont soufflé sur Belle-Ile-en-Mer et 157 km/h sur l’lle de Groix. Des records ont été battus à Vannes où le toit d'un collège a été arraché.

157 km/h Groix sémaphore (56)

140 km/h sur le Cotentin (sémaphores de Gatteville et Granville)

131 km/h à Vannes (record du 04/01/1998 égalé)

131 km/h à St Cast (22)

129 km/h à Cholet (49) (rafale localisée)

116 km/h à Rennes

111 km/h à Quintenic (22) — Météo-France (@meteofrance) October 2, 2020

Alex n’est pas une tempête comme les autres. Les météorologues la qualifient même de « bombe météorologique », un phénomène exceptionnel et dangereux. La pression au cœur de la tempête chute dans ces cas-là très brutalement et de manière importante ce qui engendre des vents particulièrement violents.