Week-end du 11 novembre : Météo France annonce le retour du froid et des intempéries

Le week-end prolongé du 11 novembre ne s’annonce guère réjouissant côté ciel : Météo France prévoit un temps agité et humide sur l’ensemble du pays et redoute quelques inondations.

Si Météo France n’annonce pas des rafales de vent aussi fortes que celles qui ont balayé la façade atlantique lors du passage de la tempête Amélie le 2 novembre, le ciel français restera sous l’influence d’un régime perturbé venu de l’océan. Conséquence : un temps agité, humide et venté dans les jours à venir et jusqu’au 11 novembre au moins. Même si la situation s’annonce moins grave que le week-end du 1er novembre, quelques inondations sont à redouter dans certaines régions.

Les matinées seront fraîches voire froides (entre 4 et 6°C en moyenne) et quelques gelées matinales sont attendues sur l’est du pays. Et le thermomètre devrait rester bloqué sous la barre des 10°C pour les maximales.

Du côté du ciel, le samedi 9 novembre sera très nuageux sur le nord du pays et des rafales pouvant atteindre 100 km/h souffleront vers la Méditerranée. Et il faudra s’attendre, sur la côte atlantique, à de nouvelles perturbations, mêlant pluies soutenues et vent fort.

Le lendemain, dimanche 10 novembre, la dégradation se poursuivra et l’on s’attend à des chutes de neige à partir de 1000-1500 mètres d’altitude, autant sur les Pyrénées que sur les Alpes ou le Massif Central. Plus au nord et au nord-ouest du pays, il devrait moins pleuvoir mais il fera frais et les nuages seront bas.

Lundi 11 novembre enfin, un nouveau front entrera par l'ouest du pays. Il sera actif mais un peu plus lent que la précédente dégradation. Les pluies auront donc tendance à se maintenir sur la moitié ouest, avec un vent soutenu. A l'est la journée sera plus calme et plus sèche, même si les nuages seront de plus en plus présents.