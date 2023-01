WEF: Greenpeace critique “l’hypocrisie” des “riches et puissants” qui se rendent à Davos en jet privé pour parler climat

L’organisation non gouvernementale Greenpeace a émis de virulentes critiques à l’égard des participants, dirigeants et milliardaires participant au Forum économique mondial (WEF), qui se déroule depuis lundi jusqu'à ce vendredi à Davos. Une responsable de cette association de protection de l’environnement a qualifié “d’hypocrite” le comportement des “riches et puissants” qui assistaient à cet événement pour parler de lutte contre le réchauffement climatique.

Le sommet annuel du Forum économique mondial est, pour Klara Maria Schenk, une responsable de Greenpeace en Europe, “une masterclass désagréable en matière d’hypocrisie”, a-t-elle écrit dans un communiqué du 13 janvier. Et de poursuivre : “L'Europe connaît les journées de janvier les plus chaudes jamais enregistrées et les communautés du monde entier sont aux prises avec des événements météorologiques extrêmes amplifiés par la crise climatique. Pendant ce temps, les riches et les puissants affluent à Davos dans des jets privés ultra-polluants et socialement inéquitables pour discuter climat et inégalités à huis clos”.

Elle fait remarquer que “Davos a une gare parfaitement adéquate”, mais “ces gens ne peuvent même pas prendre la peine de s’y rendre par train pour un voyage aussi court que 21 km. Croyons-nous vraiment que ce sont les personnes capables de résoudre les problèmes auxquels le monde est confronté ?”, s’interroge-t-elle.

53% des vols vers Davos inférieurs à 750 km

Selon une étude publiée par cette ONG, l’édition 2022 du Forum économique mondial a généré un quota d’émissions de carbone équivalent à celles émises par “environ 350 000 voitures en une semaine”. Pendant la semaine de la précédente édition du sommet, 1 040 jets privés ont atterri dans les aéroports autour de Davos. Parmi ces vols, 53 % étaient des vols court-courriers et inférieurs à 750 kilomètres. 38 % parcouraient même moins de 500 kilomètres ou environ 310 milles. “Pendant ce temps, 80% des personnes dans le monde n'ont jamais pris l'avion et doivent faire face à des chaleurs extrêmes, des inondations et des sécheresses plus fréquentes et plus dangereuses”, lit-on.

Ainsi, pour Klara Maria Schenk, les comportements des participants au WEF contredisent les messages communiqués sur le changement climatique.