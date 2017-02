Zealandia: le nouveau continent sous-marin découvert en Océanie

Près de 5 millions de km2 et une surface à 94% immergée. L'Atlandide? Non, mais il s'agit bien d'un contient caché au reste du monde: Zealandia. C'est du moins ce que pensent avoir découvert une équipe de chercheurs australiens et néozélandais des universités de Wellington et de Sydney. Ils ont dévoilé leur découverte dans un article de la revue scientifique The Geological society of America.

Zealandia serait un donc continent de 4,9 millions de km2, séparé de l'Australie et de ses 7,8 millions de km2 de superficie. Ce continent de Nouvelle-Zélande est submergé à 94%, qui en fait le plus submergé de tous les continents. Seules parties au-dessus du niveau de la mer: les îles de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie.

Les scientifiques affirment ainsi que Zealandia peut être considéré comme un continent car son point culminant (en Nouvelle-Zélande) est bien plus élevé que le niveau de la mer (3.724 mètres exactement), "la séparation tectonique et spatiale avec l’Australie" confirme que "la croûte continentale de Zealandia est en fait physiquement séparée de l’Australie", une croûte plus épaisse et une vitesse sismique plus lente que celle de la croûte océanique.

c Si Zealandia est formellement reconnu comme un continent, il viendrait donc s’ajouter, avec le statut de petit dernier et de plus petit, à l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Antarctique et l’Australie.