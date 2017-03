Bordeaux: elle découvre (et croque) une limace dans les potatoes au McDonald's

Mélanie, un jeune étudiante de l'agglomération bordelaise a eu la désagréable surprise de croquer dans une limace alors qu'elle mangeait des potatoes au McDonald's mardi 28. Elle s'était rendue dans le restaurant d'Eysines pour acheter un menu à emporter.

Comme elle l'a expliqué à Sud Ouest, c'est donc arrivée chez elle qu'elle s'est aperçue de la présence de "traces blanches" dans le sachet de ses potatoes. Se disant que c'était peut être dû à "une mauvaise décongélation" la jeune femme a décider de tout de même les manger.

"J'en prends une avec une grosse tache noire et je me dis que ça doit être normal. Je la croque et je sens une matière gluante, sauf que j'avais déjà avalé ma bouchée. Je recrache ce que je peux et je constate qu'il y a une limace qui logeait dans la potatoe" a expliqué l'étudiante au quotidien.

La vue du gastéropode qu'elle avait mangé l'a rendue malade tout l'après midi qui a suivi l'incident. Pourtant, la jeune femme a tout de même tenu à se rendre au restaurant qui lui avait vendu les potatoes à la limace en espérant un dédommagement.

"Je reviens calmement et sans faire de scandale (...) pour leur montrer en leur demandant un dédommagement et en leur disant que j'ai été malade" poursuit l'étudiante.

Mais le manager du restaurant ne lui a proposé qu'un remboursement de son menu en plus d'un autre offert: pas assez pour Mélanie pour qui"ce n'est pas anodin de manger une limace en croyant manger des frites".

Sud Ouest a contacté le restaurant où l'incident s'est produit qui a stipulé qu'une enquête interne sera menée auprès du fournisseur des potatoes et précisant que cet incident malheureux revêtait d'un "caractère exceptionel".