Ivre, le gilet jaune tire en l'air et fonce sur le barrage

La mobilisation des gilets jaunes, si elle s'est passée dans le calme sur la plupart des points de blocages, a été le théâtre d'incidents à certains endroits. Dimanche 17 au soir, un manifestant écarté par ses camarades en raison de son état d'ivresse, est revenu vers le point de blocage et a provoqué un accident qui aurait pu être dramatique à Livron, dans la Drôme.

Comme le rapporte France Bleu Drôme Ardèche, qui révèle l'information, les faits ont eu lieu dans la soirée. Un gilet jaune a tiré en l'air avec un fusil de chasse depuis sa voiture. "L'homme était ivre, ses camarades lui ont demandé de rentrer chez lui. Il n'aurait pas supporté cette mise à l’écart", a fait savoir la radio. Les autres manifestants se sont rapprochés de son véhicule et l'individu a foncé sur le barrage.

"Un des manifestants a été blessé aux jambes par la voiture. Les pompiers ont dû le transférer à l’hôpital", souligne France Bleu. Le gilet jaune a alors été extrait de son véhicule par les autres manifestants qui l'ont alors pris à partie et copieusement passé à tabac tandis que sa voiture a été incendiée. L'individu a finalement été "sauvé" par les forces de l'ordre qui sont intervenus pour éviter un lynchage.

L’homme âgé d'une trentaine d'années a été transporté à l’hôpital par les gendarmes, puis amené dans les locaux de la gendarmerie où il a été placé en garde à vue. Il a été entendu après avoir dégrisé ce lundi 19 au matin.

Quelque 13.000 personnes étaient rassemblées ce lundi matin sur 358 sites, selon la police, loin des 290.000 manifestants comptabilisés samedi sur plus de 2.000 sites par le ministère. Au total, 315 personnes ont été interpellées et 183 placées en garde à vue pendant le week-end, qui a fait un mort et 511 blessés dont 17 graves.